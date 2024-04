Cartiera Ciacci Spa premiata da Comieco e Assocarta come cartiera più innovava del Centro Italia

Tra gli appuntamenti della Paper Week, l'evento nazionale organizzato da Comieco giunto quest’anno alla IV edizione, si è svolta la cerimonia finale del "Premio per l'Innovazione Circolare in Carera", promosso dallo stesso Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica in collaborazione con Assocarta: si tratta di un contest dedicato alle industrie italiane che utilizzano carta da riciclare e che hanno introdotto elementi di innovazione nelle loro aziende con l’obiettivo di massimizzare il recupero di fibra, minimizzare gli scar di processo e consentirne il recupero e ridurre al minimo l’utilizzo di acqua. Al termine della selezione, venerdì 12 aprile a Salerno, la Carera Ciacci Spa è risultata la cartiera del Centro Italia che ha fatto più innovazione in economia circolare, grazie agli investimenti effettuati nel corso degli ultimi anni nell’ambito dell’innovazione nel trattamento dello scarto del riciclo al fine di ottenere un recupero energetico o di materia: come noto, l’impianto di Gualdicciolo ha abbattuto notevolmente il consumo di acqua, recuperandola e riutilizzandola. Con un sistema tecnologico innovavo si ottiene infatti anche il recupero del biogas, prodotto dai digestori anaerobici, utilizzato poi nella caldaia dedicata alla generazione del vapore, con conseguente minor consumo di gas metano nell’ordine del 7–8 % all’anno.

Parallelamente, la società ha installato un impianto ad osmosi inversa, per il parziale recupero di acqua depurata, con conseguente ulteriore minor utilizzo di acqua fresca e una pari riduzione dell'impatto ambientale. A ritirare il Premio, consistente in un'opera d'arte realizzata con gli scarti pulper da Edoardo Malagigi, artista e designer, docente di Design dell'Accademia delle Belle Arti di Firenze, il Direttore di stabilimento Adriano Zampetti e Marco Guerra, Enviromental Engineer. La premiazione finale, come detto, si inserisce nel programma di appuntamenti della Paper Week, in cui primeggia anche per longevità, essendo stato istituito nel 2001 - "Riciclo Aperto", l'iniziativa volta a far conoscere a migliaia di studenti la filiera del riciclo di carta e cartone con visite guidate in impianti e musei del settore e che, anche quest'anno, ha visto protagonista la Cartiera Ciacci, la quale ha ospitato i ragazzi della prima media della Scuola di Fonte dell'Ovo e di Serravalle l'11 aprile.

