Cartoon Club e Poste San Marino festeggiano i 60 anni di Mafalda

Un viaggio da Rimini fino al monte Titano: è quella della simpatica Mafalda, creatura sagace e ironica nata dalla matita di Quino, giunta quest'anno a festeggiare il suo 60esimo anniversario. Proprio Mafalda è la protagonista di una collaborazione esclusiva tra Cartoon Club, il Festival Internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games in programma a Rimini fino a domenica 21 luglio, e le Poste di San Marino - Divisione Filatelica e Numismatica. La collaborazione nasce con l'emissione, da parte delle poste sammarinesi, di tre speciali francobolli che celebra il 60esimo compleanno dell'eroina di Joaquín Salvador Lavado che ha debuttato ufficialmente il 29 settembre del 1964. Si tratta di francobolli commemorativi, emessi in una tiratura limitata (20mila foglietti). Questo li rende particolarmente ricercati tra i filatelici e gli appassionati di fumetti, aumentando il suo valore collezionistico. Il design dei francobolli è stato curato con particolare attenzione per riflettere l’essenza del personaggio di Mafalda. Come per altre emissioni dedicate a Mafalda, anche questa ha visto la collaborazione con gli eredi di Quino per assicurare che il design rispettasse la visione originale del creatore. Il foglietto contiene tre valori da 1,40 euro, che riproducono altrettante vignette che mostrano Mafalda che dialoga in spagnolo con il suo orsacchiotto in braccio, tratte da una striscia di fumetti. Al francobollo sono dedicati anche due dei pannelli presenti nell'ambito della mostra "Mafalda - Una bambina dalle parte delle donne", in collaborazione con Piacere Spiaggia Rimini, visitabile fino al 15 settembre prossimo: una vera e propria galleria affacciata sul mare, dedicata alla sagace ed ironica bambina, visitabile passeggiando tra i bagni 100 e 150 di Rimini. Inoltre, Poste San Marino è presente a RiminiComix tutti i giorni con i propri folder di francobolli dedicati ai fumetti in vendita allo stand Fumo di China / Cartoon Club e in segreteria generale in Palazzo del Turismo. Sono in vendita folder di Mafalda, Diabolik, Crepax. Folder di San Marino sono esposti e in vendita anche al bagno 26 durante l'evento "Fumetti on the Beach". Non è la prima volta che Poste San Marino decide di celebrare il mondo del fumetto. La Repubblica è stata infatti il primo paese al mondo ad emettere francobolli sul fumetto e non hai smesso, con l’emissione della famosa serie su Walt Disney e al suo magico mondo di topi e paperi risalente al 1970. Tra le innumerevoli iniziative realizzate, nel 2023 l'ente ha dedicato a Guido Crepax un foglietto da 4 valori per celebrare i 90 anni dalla nascita.