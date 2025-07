Cartoon Club e RiminiComix: dal 17 al 20 luglio piazzale Fellini si trasforma nella capitale della cultura pop

Cartoon Club e RiminiComix: dal 17 al 20 luglio piazzale Fellini si trasforma nella capitale della cultura pop.

È entrata nel vivo la 41esima edizione di Cartoon Club & RiminiComix, lo storico Festival Internazionale del Cinema d’Animazione, del Fumetto e dei Games, che fino al 20 luglio animerà Rimini con la sua energia travolgente e la sua inesauribile creatività. Organizzato da Acli Arte e Spettacolo, il Festival è tra i più longevi d’Europa e, anche quest’anno, propone una settimana intensa e coinvolgente, capace di unire il fascino del grande cinema animato con la passione per il disegno, il cosplay, i videogiochi, la musica e l’arte in tutte le sue forme. La rassegna ha già aperto le porte a una straordinaria sezione espositiva, distribuita nei principali contenitori culturali di Rimini, che ospitano mostre e percorsi visivi pensati per raccontare la storia e l’evoluzione del cinema d’animazione, del fumetto e dell’illustrazione contemporanea. Oltre 200 persone hanno partecipato alle diverse inaugurazioni di domenica 13 luglio: al Museo della Città “Di Sogni e di Segni: Fellini e Manara”, dedicata all’intenso sodalizio creativo tra Milo Manara e Federico Fellini e, sempre negli stess spazi “Fair Play. Lo sport nei fumetti e nell’animazione”, un omaggio al valore educativo e simbolico dello sport con una esposizione che rende omaggio a leggende come Maradona e Gino Bartali; ad Augeo Art Space si tiene “Simona Bursi. Echi di un mondo immaginario”, dedicata all’artista e illustratrice con una lunga esperienza nel cinema d’animazione. Le sue opere raccontano un universo sospeso tra natura, tecnologia e bellezza, dove la tradizione pittorica incontra linguaggi sperimentali e visioni contemporanee. Grande protagonista dell’edizione 2025 è Superman, icona assoluta della cultura pop mondiale. Il festival, in collaborazione con Warner Bros. Discovery e DC, presenta un articolato progetto espositivo e performativo dedicato all’Uomo d’Acciaio. A Castel Sismondo si potrà visitare la mostra “Superman. L’uomo del domani”. Accanto all’esposizione, piazza Malatesta ospita “Il mondo di Superman a Castel Sismondo”, un’installazione immersiva all’aperto con sagome a grandezza naturale del supereroe DC, dei suoi alleati e dei suoi nemici. Ogni sera dalle 21.30 alle 24, va in scena “Superman conquista il castello”, spettacolo serale di proiezioni animate e musica che trasforma le mura di Castel Sismondo in un palcoscenico multimediale, per raccontare le imprese del supereroe più celebre del pianeta in una nuova veste visiva ed emozionante. Contemporaneamente, sono iniziate le proiezioni ufficiali: ben 2.000 i film arrivati da tutto il mondo per partecipare alle selezioni dei premi dedicati ai cortometraggi animati, di cui 300 sono stati scelti da una giuria internazionale composta da esperti del settore, registi e critici. Ogni sera, fino al 20 luglio, il chiostro della chiesa di San Giuliano Martire si trasforma in una piccola sala a cielo aperto, dove le opere selezionate vengono proiettate alle 21, regalando al pubblico emozioni intense, spunti di riflessione e storie provenienti da ogni angolo del pianeta. In caso di pioggia, le proiezioni si svolgono al cinema Tiberio. Il programma del Festival si arricchisce ora con nuovi appuntamenti da non perdere. L’Arena Francesca da Rimini, in piazza Malatesta, ospiterà dal 17 al 20 luglio una serie di serate speciali riunite sotto il titolo “Dialoghi e Visioni”. Sarà un’occasione per ascoltare grandi ospiti italiani e internazionali, confrontarsi sul ruolo dell’animazione e della narrazione visiva nel mondo contemporaneo, e scoprire come le storie disegnate possano ancora oggi aprire mondi, unire generazioni e accendere pensieri. Sempre dal 17 al 20 luglio, tornano le quattro giornate più ludiche e partecipate del festival con RiminiComix, la parte più colorata, divertente e immersiva della manifestazione. Piazzale Fellini si trasforma in una vera e propria cittadella del fumetto, del cosplay, del videogioco e dello spettacolo dal vivo, a ingresso libero. Migliaia di appassionati da tutta Italia arriveranno per vivere un’esperienza unica, fatta di musica, danza, sfilate cosplay, performance live, stand editoriali e commerciali, rarità da collezione, gadget, manga, accessori per cosplay, oggetti pop e incontri con autori e disegnatori. Inoltre, giovedì 17 luglio, dalle 15.30 alle 18.30, la Sala Tonino Guerra del Grand Hotel di Rimini spalancherà le sue porte per ospitare l’incontro “Distribuire l’animazione: visione artistica e strategia commerciale”, riservato ai professionisti del settore dell’animazione. Anche nel cuore festoso e colorato di Cartoon Club c’è spazio per la riflessione e l’impegno sociale. Sempre dal 17 al 20 luglio in piazzale Fellini, sarà attivo un presidio informativo contro la violenza sulle donne. Il festival ha un’attenzione speciale per la salvaguardia dell’ambiente e da qualche anno ha intrapreso un percorso per abbattere la propria Carbon Print. Nel 2025 ha ottenuto la certificazione di evento a basso impatto ambientale.



INCONTRI E CONVERSAZIONI L’Arena Francesca da Rimini, in piazza Malatesta, accoglierà dal 17 al 20 luglio, un ciclo di serate dal titolo “Dialoghi e Visioni”. Ogni sera, alle ore 21, il pubblico potrà partecipare a incontri e conversazioni con autori, critici ed esperti, che approfondiranno grandi temi legati all’animazione, al fumetto e all’immaginario collettivo. In caso di maltempo, gli incontri si terranno al Teatro Amintore Galli. Il programma degli incontri prevede per giovedì 17 luglio, “Superman. Un mito moderno tra Nembo Kid e il Superuomo”, dialogo tra Alessandro Giovanardi e Daniele Daccò (Il Rinoceronte) per esplorare l’evoluzione dell’eroe creato da Jerry Siegel e Joe Shuster nel 1938. Venerdì 18 luglio sarà la volta di una serata celebrativa, “Tom & Jerry 85: più grandi che mai!”, con Federico Fiecconi in dialogo con Alessandro Giovanardi. I due studiosi ripercorreranno le gesta della celebre coppia animata creata da Hanna e Barbera nel 1940, vincitrice di 7 Oscar e protagonista di oltre otto decenni di comicità visiva. Sabato 19 luglio toccherà a “Baffi da star: i gatti tra arte, balloon e cartoons”. Con Sabrina Foschini, Alessandro Giovanardi e il fumettista Christian Cornia, si ripercorrerà l’evoluzione iconica dei felini più amati, da Felix the Cat a Garfield, dallo Stregatto al Gattobus di Totoro. Infine, la serata conclusiva del ciclo, domenica 20 luglio, propone l’incontro “Lo sport e il fair play nell’animazione giapponese”, insieme a Fabio Bartoli e Francesco Chiatante. Si parlerà dei valori che lo sport trasmette nei celebri anime nipponici: da Holly e Benji a Slam Dunk, da Haikyuu!!! a Jenny la tennista, fino a Yuri on Ice e Kuroko no Basket.



CULTURA POP, FUMETTI E MUSICA IN RIVA AL MARE Piazzale Fellini si trasforma per quattro giorni nella capitale italiana della cultura pop. Dal 17 al 20 luglio, tornano le giornate più vivaci e ludiche di Cartoon Club & RiminiComix, a ingresso libero. Una vera e propria festa per tutti gli appassionati di fumetto, cosplay, videogiochi e spettacolo, che ogni anno attira migliaia di visitatori da tutta Italia, e un luogo dove scoprire rarità editoriali, prime edizioni, gadget da collezione, accessori per cosplay e oggetti pop. Ma Cartoon Club & RiminiComix è anche formazione, incontro e spettacolo. Nella Sala Alfredo Castelli, all’interno della Palazzina del Turismo (Piazzale Fellini, 3), sono in programma attività mattutine per bambini e tre workshop imperdibili: giovedì 17 luglio, Giulio Rincione guiderà i partecipanti in un percorso sullo storytelling per il fumetto; venerdì 18 luglio toccherà a Fabio Celoni con una lezione dedicata al disegno umoristico; sabato 19 luglio, Sergio Algozzino terrà il laboratorio “Dal soggetto al disegno”, offrendo uno sguardo completo sul processo creativo che trasforma un’idea in una tavola a fumetti. “Fumetti on the Beach” è l’originale iniziativa che sabato 19 e domenica 20 al Bagno 26 vedrà una squadra di disegnatori disegnare in diretta sotto gli ombrelloni per i fan dalle 10 alle 12, mentre lo staff RiminiComix distribuirà gratuitamente fumetti e gadget. L’intrattenimento prosegue fino a sera con lo Show & Music Stage, allestito sulla Rotonda Fellini. Ogni sera, un programma diverso tra musica, cosplay, danza e performance live. Si comincia giovedì 17 luglio con la Cosplay Parade e gli show musicali di Gaga - Monsters Never Die, Artemuse e Le Stelle di Hokuto. Venerdì 18 luglio sarà la volta dell’Idol School Festival, del K-Pop Dance Fight Fest e della festa Teen Forever Fiesta, che animeranno la piazza con energia e colori. Il sabato 19 luglio sarà dominato dalle Winx, con sfilate, reunion ed esibizioni dedicate al celebre universo animato, e lo spettacolo finale degli ANIMEniacs. Sempre sabato, concerto acustico di Giorgio vanni sulla motonave Bella Rimini fino alle 24. Gran finale domenica 20 luglio, con il Cosplay Contest e un ospite amatissimo: Giorgio Vanni, in concerto alle ore 22. Voce simbolo di generazioni di ragazzi che sono cresciuti con le sigle di Pokémon, Dragon Ball, One Piece e tante altre serie cult, ma anche autore e produttore, Giorgio Vanni ha saputo trasformare la sigla televisiva in un genere musicale a sé, grazie alla lunga collaborazione con Max Longhi e a brani diventati veri e propri inni per la “ciurma” di fan che lo segue ovunque. Anche sul palco Italpizza Stage si accendono musica, spettacoli e ospiti speciali. Si parte giovedì con il KaleidosPOP, le colonne sonore di Imago Latens e il concerto idol delle Velvet Claws. Venerdì spazio al K- pop Contest, all’incontro con i celebri doppiatori Mazzotta, Onofri e Ubaldi, ai live di SOSOSO Tokyo Berlin (duo indie nippo-inglese composto dalla modella Miyu Ukiyo e dal produttore DRFTR) e Princess Rock, fino al K-pop Party. Sabato si comincia con la Random Dance, si ascolta il live di Charlie Yay, e l’attesissimo dj set di Yuriko Tiger. A seguire si festeggia con il Winx Party. Domenica chiusura in bellezza con musica fantasy, il concerto di Midell e gli Hakustic Matata e il travolgente Beach Party finale.



DAL CONCEPT ALLA CONQUISTA DEL PUBBLICO Giovedì 17 luglio, dalle 15.30 alle 18.30, nella Sala Tonino Guerra del Grand Hotel di Rimini, Cartoon Club & RiminiComix organizza l’incontro “Distribuire l’animazione: visione artistica e strategia commerciale”, riservato ai professionisti del settore dell’animazione. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con CNA Cinema e Audiovisivo Emilia-Romagna, Cartoon Italia e ASIFA Italia, è dedicata al tema della distribuzione nel cinema d’animazione, con un focus sul dialogo tra visione artistica e strategia commerciale. Pensato per autori, registi, produttori, distributori e operatori culturali, l’incontro ha un taglio pratico e mira a fornire strumenti e spunti concreti per rafforzare la presenza dell’animazione italiana su tutti i canali di diffusione. Sarà un’occasione di confronto e networking per condividere esperienze e visioni, nell’ottica di valorizzare l’intera filiera produttiva.



UNO SPAZIO PER LA CONSAPEVOLEZZA: CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE Anche nel cuore festoso e colorato di Cartoon Club & RiminiComix, c’è spazio per la riflessione e l’impegno sociale. Dal 17 al 20 luglio, in Piazzale Fellini, sarà attivo un presidio informativo contro la violenza sulle donne, promosso dal festival in collaborazione con le associazioni Donne ACLI Rimini e Noi Donne. Uno stand aperto, accogliente, abitato da operatrici e volontarie attive nella lotta contro ogni forma di discriminazione e abuso, pronte a offrire ascolto, strumenti e informazioni. Il presidio rappresenta un’importante occasione per sensibilizzare il pubblico sul tema della violenza di genere, in tutte le sue forme: fisica, psicologica, digitale, sessuale, legata al controllo. Accanto alla proposta ludica del festival, si fa spazio anche la consapevolezza, perché la cultura – anche quella pop – è uno strumento potente per educare, prevenire e difendere i diritti. Per l’occasione, sarà distribuito un flyer illustrato, realizzato appositamente per Cartoon Club & RiminiComix da Ilarius e Maria Starace, artiste del collettivo The Rimineser, la rivista immaginaria che racconta Rimini attraverso l’illustrazione, a cura di Luca Cavalieri e Caterina Mendolicchio. Un piccolo oggetto di comunicazione visiva che unisce arte e impegno civile.



I GRANDI BRAND DI CARTOON CLUB & RIMINICOMIX E I SOSTENITORI DEL FESTIVAL Il brand Italpizza è da anni vicino alla community degli appassionati di videogiochi, fumetti e cultura pop. D’altra parte, cosa c’è di meglio se non immergersi nelle atmosfere del proprio videogioco preferito accompagnati da una fumante fetta di pizza Italpizza? È per questo che Italpizza partecipa in qualità di main partner a Cartoon Club & RiminiComix, evento di riferimento per una community dinamica e appassionata, dedicato a giovani e famiglie. Una partecipazione che, quest’anno, sarà tutta dedicata alla collaborazione fra Italpizza e il film Universal Pictures e Amblin Entertainment, “Jurassic World - La rinascita”. Nello spazio Italpizza, l’universo di “Jurassic World” incontra l’anima rock del brand. I visitatori scopriranno curiosità sulla nuova era dei dinosauri e sulla colossale pizza in edizione limitata: un’esperienza immersiva che culminerà con la distribuzione di gadget esclusivi per gustare la pizza in vero stile Italpizza. Ma le attività non si fermano qui. Sul “Community Stage by Italpizza” si alterneranno per quattro giorni momenti di intrattenimento e incontri con i protagonisti di Cartoon Club & RiminiComix. Il palinsesto firmato Italpizza, tutto declinato in tema “Jurassic World - La Rinascita” sarà condotto da un’ospite d’eccezione: Jessica Armanetti, creator e volto amato della community. Mitama, brand marchigiano e punto di riferimento in Italia per la cancelleria e i prodotti creativi, partecipa a Cartoon Club & RiminiComix 2025 con il progetto “INKvasion - L’invasione della creatività”. Per l’occasione, Mitama brandizzerà la Self Area degli artisti, uno degli spazi più iconici del festival, con lo slogan “Join the INKvasion”, trasformandola in un vero e proprio punto d’incontro visivo tra il fumetto indipendente, la libertà espressiva e l’universo creativo Mitama. Cartoon Club & RiminiComix è più di un festival: è un linguaggio che unisce generazioni, mondi, immaginari, creatività. Holly Agency, diretta da Vito Ballarino e Gianni Spano supporta l’intera kermesse nel suo percorso di ampliamento artistico, comunicativo e commerciale. Lavorare con brand come Italpizza, Mitama e gli altri, costruendo progetti speciali e idee innovative è l’obiettivo per ampliare la portata del festival a livello nazionale ed internazionale. Un ringraziamento speciale va a Romagna Banca e Romagna Acque - Società delle Fonti, realtà del territorio che anche quest'anno non hanno fatto mancare il loro prezioso contributo a sostegno del festival. Il loro supporto non è solo fondamentale dal punto di vista organizzativo, ma rappresenta un segnale concreto di fiducia, vicinanza e condivisione degli stessi valori: promuovere la cultura, il divertimento e l’inclusione. Lo staff organizzativo del festival esprime la propria sincera gratitudine al Comune di Rimini, alla Regione Emilia-Romagna Film Commission, ad APT Servizi Emilia-Romagna, a Visit Romagna e Visit Rimini: istituzioni che, con il loro costante supporto, rendono possibile la realizzazione di un evento capace di unire persone, generazioni e passioni, valorizzando al contempo il territorio e la sua straordinaria vocazione culturale e turistica. Info aggiornate, programma completo e attività collaterali sul sito ufficiale del festival:

www.cartoonclub.it

c.s. Ufficio Stampa Nuova Comunicazione Gruppo Novacom



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: