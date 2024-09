Cartoon Club firma un nuovo programma tv tratto dal celebre format di Riminicomix Dal 23 settembre su Supersix e Iunior Tv un divertente contenitore di 15 minuti con il meglio del festival

Cartoon Club, il celebre format dedicato ai corti d’animazione d’autore di Rimini Comics, sbarca in tv dal 23 settembre e diventa un nuovo programma contenitore, nato da un’idea della direttrice artistica del festival Sabrina Zanetti, e Dario & Ivaldo Riva, che andrà in onda su Supersix (canale 833) il giovedì alle ore 14.35 e su Iunior Tv (canale 833 con smart tv tasto verde del telecomando) il martedì alle ore 17.00. Ogni puntata del programma avrà la durata di 15 minuti. Presenterà i corti di animazione che ogni anno arrivano da tutto il mondo al Festival Cartoon Club: stili, sensibilità, registri e tecniche diverse, tutte indirizzate allo stesso obiettivo, raccontare storie e far emozionare il pubblico. Accanto ai corti di Cartoon Club, il programma (per regia di Rivaldo Riva) conterrà le interviste ai grandi autori e agli artisti emergenti (animatori, registi, disegnatori, sceneggiatori) che il festival ha ospitato quest’anno, anche durante la mostra-mercato Riminicomix. “Poter trasmettere una selezione dei corti animati in concorso al Festival è un grande piacere e rappresenta un enorme valore culturale. – assicura la direttrice artistica di Cartoon Club, Sabrina Zanetti – Meritano più di una visione e faranno trascorrere – insieme alle interviste esclusive agli autori e disegnatori 15 minuti di divertimento ed emozioni al pubblico da casa”. A interpretare l’omonima sigla del programma è la nota performer e influencer Grimilde, al secolo Giulia Uda, vincitrice del Premio Iunior Tv all’Anime Vocal Contest 2023, definito dalla stampa il “Sanremo Fantasy”. Grimilde ha già cantato la nuova sigla ufficiale di Cartoon Club. Il relativo video animato della sigla, realizzato con la tecnica del disegno su sabbia, è a cura di Mauro Masi, disegnatore e animatore riminese, da anni prezioso collaboratore del Festival. Il brano “Cartoon Club”, scritto da Mariagrazia Cucchi e composto da Enrico Maria Lo Cascio e Veronica Niccolai, è prodotto da DJ-V e sarà disponibile in tutti gli store digitali a partire dal 23 settembre, con edizioni ed etichetta discografica Latlantide.

