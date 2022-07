Cartoon Club presenta gli Albi Speciali: Don Camillo e Tilt

Tornano anche quest’anno gli albi speciali a Cartoon Club. Presentate ufficialmente questa mattina nel quartier generale di Piazza Fellini a Rimini, in presenza degli organizzatori e degli autori, le esclusive a fumetti saranno disponibili nei padiglioni della mostra-mercato Riminicomix che apre i battenti oggi.

DON CAMILLO IN FORMATO POCKET

Per la quinta edizione consecutiva, Cartoon Club ha l’onore di pubblicare, in collaborazione con ReNoir Comics, un nuovo albo di Don Camillo, per la prima volta in formato pocket, quello reso celebre da un altro protagonista di questa estate a fumetti, Diabolik!

“Notte al Kremlino” è il titolo della nuova avventura del prete creato da Giovannino Guareschi, un fedele adattamento dell’omonimo racconto scritto dall’autore originale. Una storia di genere quasi horror, ambientata in una casa eretta sui resti di una chiesa sconsacrata. Tra i paesani si diffonde la voce che l’abitazione sia infestata dai fantasmi, fino a spingere il raziocinante sindaco Peppone a passarci la notte per dimostrare che si sbagliano. O almeno, così spera…

L’albo è sceneggiato da Davide Barzi, curatore della serie regolare, e disegnato dal veterano Francesco Bisaro, mentre la cover è opera di Alberto Locatelli, già copertinista dei precedenti speciali per Cartoon Club. Ad arricchire l’albo, un dossier sulle case “infestate” dell’Emilia-Romagna!

TILT, IL NUOVO FUMETTO DALL’AUTORE DI MARTIN MYSTERE

Correva l’anno 1972 quando, sulle pagine del Corriere dei Ragazzi, esordiva Tilt, la rubrica di fumetti e satira di costume pensata per i ragazzi. Curata all’epoca da Alfredo Castelli, creatore di Martin Mystère, Tilt si appresta a tornare. Cartoon Club è fiera di presentare in esclusiva l’albo “TILT – La rubrica pazza, pazza, pazza!”, una raccolta delle migliori tavole a più di 40 anni dalla chiusura della pubblicazione originale. Copertina inedita di Lucio Filippucci e cura editoriale del solito Alberto Castelli. Inoltre, ristampa per la prima volta Breus, le opere del giovane Giovanni Pascoli “storpiate” in forma di fumetto da Silver, creatore di Lupo Alberto.

IL CICLO SULL’ACQUA, TRA FUMETTO E SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE

Questa mattina è stato anche presentato anche il progetto “Ciclo dell’Aqua, Uso e Riuso”, realizzato da un gruppo di associazioni ambientaliste di Rimini con l’obiettivo di stimolare una maggiore comprensione del concetto di interdipendenza tra uomo e ambiente e di favorire una diffusione della responsabilità nell’approccio all’acqua come risorsa indispensabile, che non può essere sfruttata all’infinito.

“Il Mostro dell’Acqua” è il fumetto realizzato per promuovere l’iniziativa. Scritto da Sergio Algozzino e disegnato da Filippo Paris, è dedicato ai più piccoli ed è pensato specificatamente come strumento per l’educazione ambientale nelle scuole, così come il video realizzato con la tecnica della sand art prodotto realizzato dall’artista Mauro Masi. Alla conferenza hanno partecipato Sabrina Zanetti, direttrice artistica di Cartoon Club, il direttore organizzativo Paolo Guiducci, i fumettisti Davide Barzi e Sergio Algozzino e, infine, Giancarlo Tocci, coordinatore del progetto “Il Ciclo dell’Acqua”.