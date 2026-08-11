Casa introvabile, affitti alle stelle: il Gruppo Civico CT raccoglie le testimonianze dei sammarinesi

Casa introvabile, affitti alle stelle: il Gruppo Civico CT raccoglie le testimonianze dei sammarinesi.

Affitti in aumento, case sempre più difficili da trovare, giovani che lasciano il territorio perché non riescono a permettersi un’abitazione. La crisi della casa a San Marino non riguarda più poche persone: coinvolge ormai un numero crescente di famiglie e lavoratori sammarinesi. La questione è arrivata anche in Consiglio Grande e Generale, dove diversi consiglieri hanno segnalato l’aumento dei canoni e la scarsità di alloggi disponibili. Ne è nato un impegno approvato all’unanimità: presentare dati aggiornati sulla situazione abitativa alle Commissioni consiliari competenti entro settembre 2026. Il Gruppo Civico CT San Marino vuole arrivare a quell’appuntamento con qualcosa in più dei numeri: le voci di chi la crisi della casa la vive davvero. Ha quindi avviato una raccolta di testimonianze anonime, aperta a tutti i cittadini: a chi cerca casa senza trovarla, a chi fa fatica a pagare l’affitto, a chi ha già lasciato il territorio o sta pensando di farlo perché non può permettersi di restare. Le testimonianze verranno raccolte tramite un modulo online, in forma anonima, e serviranno a costruire un quadro reale della situazione da presentare a opinione pubblica e istituzioni prima dell’esame di settembre. Le cifre e le dichiarazioni istituzionali raccontano solo una parte della realtà», come Gruppo Civico Vogliamo che a settembre, quando il tema arriverà in Commissione, si senta anche la voce di chi ogni giorno fa i conti con affitti insostenibili o è costretto a lasciare San Marino. Per questo chiediamo a chi vive questa difficoltà di raccontarcela, in anonimato.» Il modulo per condividere la propria testimonianza è disponibile sui canali social del Gruppo Civico CT San Marino: basta scrivere un breve racconto della propria esperienza, senza fornire dati identificativi oppure contattateci tramite la nostra email comunitaterritoriosanmarino@gmail.com.

c.s. Gruppo Civico CT San Marino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: