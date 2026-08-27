"Casa Museo suonare Geminiani", Al Centro Atlante una mostra e un libro su un museo atipico

"Casa Museo suonare Geminiani", Al Centro Atlante una mostra e un libro su un museo atipico.

Venerdì 4 settembre alle ore 17.30, al Centro Commerciale Atlante di Dogana a San Marino, inaugura la mostra fotografica di A. Gabriele Mazza e Giorgio Busignani dedicata alla “Casa Museo” dell’artista e ambientalista Gabriele Geminiani, già ideatore del Micro Museo dell’oggetto ritrovato di Verucchio. I fotografi varcano la soglia della casa dove la dipendenza da accumulo diventa vetrina di riflessioni e il medium fotografico è spunto per l'immaginario. Il ritrovamento dei frammenti smarriti è rivelazione, il recupero si tramuta in scoperta di nuove forme espressive, imprevedibili come tutte le cose accatastate. Per l’occasione, verrà presentato il volume “CASA MUSEO Suonare Geminiani” AIEP editore, contenente oltre le immagini di Giorgio Busignani e Gabriele Mazza quelle di Daniele Ferroni, Alessandro Mazzoli e Roberto Vecchiarelli. Alla base della ricerca di Geminiani vi è da sempre un messaggio ecologico che si fa carico del rapporto fra l’uomo e le cose, un invito a recuperare una relazione di “cura, affetto e riparazione” verso gli oggetti, per un diverso stile di vita che porterebbe a una drastica riduzione dei rifiuti prodotti. Sono previsti gli interventi dell’editore Giuseppe Morganti, di Gabriele Geminiani e degli autori della mostra A. Gabriele Mazza e Giorgio Busignani. La mostra sarà visitabile fino a domenica 20 settembre, tutti i giorni negli orari di apertura del Centro Atlante, uno dei punti di riferimento dell’arte in Repubblica. I libri resteranno reperibili presso la libreria Cosmo e l’edicola Black Jack.

C.s. - Gabriele Geminiani

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