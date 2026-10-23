Casa Paradiso: inizia il conto alla rovescia

Casa Paradiso: inizia il conto alla rovescia.

Il Colle di Covignano torna a prendere vita. Sabato 28 novembre, dalle 17 alle 20, il nuovo spazio per l’arte, la cultura e le imprese apre alla cittadinanza. Gabriele Baschetti e tutte le persone che hanno collaborato in questi anni sono orgogliosi di presentare quanto realizzato: sabato 28 novembre, dalle ore 17 alle 20, Casa Paradiso accoglierà tutti coloro che vorranno visitarla. Il luogo, in fase di completamento negli ultimi dettagli, è pronto per una nuova stagione dedicata all’arte, alla cultura e all’incontro con il mondo delle imprese. Il progetto nasce dall’iniziativa privata di un gruppo di amici, tra cui Gabriele Baschetti e Pierluigi Alessandri, coinvolti a titolo personale e uniti dalla volontà di recuperare un’area e restituirla alla vita della città. Una visione che mette in relazione iniziativa imprenditoriale, riqualificazione urbana, restituzione culturale e rigenerazione ambientale. È proprio da questa volontà di restituzione che nasce la scelta di aprire Casa Paradiso alle persone, rendendola accessibile già in questa fase del percorso.



c.s. PCM Studio



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