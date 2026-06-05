Casa per Ferie San Marino, selezionati 31 animatori per l’estate 2026

Affiancare in modo diretto le attività quotidiane della Casa per Ferie San Marino a Pinarella di Cervia, supportare e assistere gli ospiti durante le giornate di permanenza, contribuire al loro benessere e animare i momenti di socialità. Sono questi i compiti principali dei 31 animatori selezionati (19 femmine e 12 maschi) per la stagione estiva 2026. Questi gli esiti del bando emesso dall'Istituto per la Sicurezza Sociale al quale hanno partecipato quasi una quarantina di giovani, che a partire da lunedì 8 giugno, cominceranno a prendere servizio nella struttura. La risposta ricevuta conferma, quindi, l’interesse dei giovani verso un’esperienza che unisce impegno e responsabilità, dato che il ruolo ricoperto - che richiede disponibilità ed empatia – interessa turni rivolti a fasce d'utenza molto diverse tra loro: anziani, minori, famiglie, gruppi e persone con disabilità. Le modalità introdotte per questa selezione infatti, consentono ai ragazzi di confrontarsi con un’attività strutturata e di acquisire competenze organizzative, relazionali e operative in un contesto qualificato. Un ulteriore elemento di rilievo, rispetto al passato, riguarda la natura del rapporto di lavoro: gli animatori sono assunti con contratto a tempo determinato dalla RSA La Fiorina S.r.l., mandataria ISS, con un inquadramento che valorizza il ruolo svolto e consente di offrire ai giovani sammarinesi un’esperienza lavorativa subordinata, tutelata e riconosciuta anche sotto il profilo professionale in linea con la normativa in materia di occupazione degli studenti ed in coerenza con le altre proposte di lavoro temporaneo estivo che l'Amministrazione offre. A ciò si aggiungono la preventiva attività formativa curata dall’Istituto, il riconoscimento economico previsto e il vitto e l’alloggio gratuiti nella struttura di Pinarella. L’incarico si configura quindi come una opportunità che unisce responsabilità, esperienza sul campo e crescita professionale all’interno di un servizio rivolto alla comunità.

“Il numero delle domande pervenute conferma che i giovani sammarinesi sono pronti a impegnarsi quando vengono offerte loro opportunità serie e concrete - dichiara il Direttore Amministrativo dell’ISS, Avv. Manuel Canti -. La nuova impostazione del servizio rappresenta un ulteriore e significativo passo avanti, perché riconosce in modo più adeguato il ruolo degli animatori dal punto di vista del rapporto di lavoro e offre al tempo stesso la possibilità di maturare competenze, assumere responsabilità, mettersi in gioco e vivere un’esperienza utile anche sotto il profilo professionale. Accompagnare e assistere gli ospiti della Casa per Ferie – conclude l’Avv. Canti - significa entrare in relazione con bisogni diversi, imparare a lavorare in gruppo e contribuire in modo attivo alla qualità del soggiorno delle persone accolte”.

C.s. - Iss







