Casa. Spinelli (FdI): "Consulta boccia legge Emilia-Romagna, basta ideologia sugli affitti brevi"

Casa. Spinelli (FdI): "Consulta boccia legge Emilia-Romagna, basta ideologia sugli affitti brevi".

La pronuncia della Corte costituzionale sulla legge dell’Emilia-Romagna sugli affitti brevi conferma la necessità di superare approcci ideologici e restrizioni sproporzionate che rischiano di penalizzare i proprietari immobiliari. Per Fratelli d’Italia, turismo e tutela della proprietà privata sono obiettivi complementari: servono regole chiare, trasparenza e legalità, non misure punitive indiscriminate. Le locazioni brevi rappresentano una componente strutturale dell’offerta turistica nazionale e contribuiscono alla crescita economica anche dei territori meno tradizionalmente frequentati. Il rafforzamento della Banca Dati delle Strutture Ricettive, promosso dal Ministero del Turismo, va proprio nella direzione di una maggiore tracciabilità e di un mercato più sicuro e trasparente, valorizzando chi rispetta le regole. Occorre trovare un equilibrio tra legalità, tutela delle comunità residenti e salvaguardia della piccola proprietà immobiliare, tenendo conto delle specificità territoriali. La strada non è quella delle contrapposizioni ideologiche, ma di politiche proporzionate, concrete e rispettose di chi investe e opera correttamente.

c.s. La senatrice di Fratelli d’Italia Domenica Spinelli



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