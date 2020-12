Casale la Fiorina: necessaria la massima tutela degli anziani ospiti e degli operatori

Il Comitato di confronto del Casale la Fiorina, alla luce di quanto già messo in essere dalle disposizioni emanate dall’ISS e dalla direzione del Casale la Fiorina, lancia il suo appello a tutti i familiari ed agli operatori che si sono adoperati fino a questo momento per garantire la massima tutela di tutti gli ospiti, affinché siano sempre di più rispettati i piani di emergenza finalizzati alla prevenzione e al controllo del contagio da Covid 19. Per questo riteniamo quanto mai urgente intervenire in modo rapido e risolutivo per l’adozione di misure che tutelino non solo gli ospiti della RSA, ma anche tutto il personale operante e a caduta anche la comunità esterna; ciò, mantenendo e rafforzando la continuità delle comunicazioni tra gli ospiti e i propri familiari, aspetti molto importanti in una fase delicata come quella che stiamo vivendo.

c.s. Il Comitato di confronto del Casale la Fiorina