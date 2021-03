Casali: sulla strada di un’economia sempre più virtuosa

Il nostro Governo ha da poco firmato il Memorandum Of Understanding con Accredia (www.accredia.it), accordo che potrà dare un risvolto significativo alla nostra economia e che dovremmo seguire con attenzione per coglierne tutte le opportunità. La nascita dell’Ente Nazionale di Accreditamento diventerà un forte propulsore del cosiddetto Sistema di Qualità, che permetterà di aumentare la reputazione di processo, prodotti e servizi per la Pubblica Amministrazione, le imprese ed i cittadini. Se dovessimo fare un banale esempio, ciò che permette ad un prodotto di essere venduto sui mercati internazionali dipende dalla presenza della “certificazione”, quindi una verifica attestante che il prodotto possieda tutti i requisiti per essere venduto su quel mercato. Le certificazioni vengono rilasciate anche su servizi e processi aziendali, garantendone la qualità e la trasparenza verso chi ne usufruisce o opera con le aziende certificate. Il nostro Stato, oggi, eleva il sistema di qualità creando il suo Ente di Accreditamento, ossia quel soggetto che autorizza le aziende a rilasciare le certificazioni. Un passaggio complesso, soprattutto per un piccolo Stato, ma che diventa possibile ed estremamente vantaggioso grazie al supporto di Accredia, che, nel mondo, è uno dei principali soggetti. Nelle poche ore dalla diffusione della notizia si sono già avute molte manifestazioni di interesse. Ritengo che questo passaggio potrà permettere la costituzione di nuovi operatori economici candidabili a diventare nuovi Enti di Certificazione, accreditandosi al prossimo Ente Nazionale. Nuove aziende avranno bisogno di nuove risorse umane, considerato che si tratta di attività prettamente consulenziali. Professionalità ricavate da appositi percorsi formativi costruiti con la collaborazione di Università ed imprese e che possono diventare un’importante opportunità per riqualificare forza lavoro in territorio. L’accordo sottoscritto guarda anche ai nuovi settori emergenti permettendo, a chiunque si avvicini, di poter acquisire competenze estremamente attuali e che possono offrire potenzialità di lavoro a lungo termine. Con questo passaggio la comunità internazionale, legata ai Sistemi di Qualità, guarda anche San Marino nel suo slancio per rendere la propria economia sempre più virtuosa ed ospitale per le imprese che operano a livello nei principali mercati mondiali. A presto con nuovi aggiornamenti per approfondire le potenzialità negli ambiti di competenza dell’accordo.

cs William Casali