Casamatta – Book Fest / Festival letterario di storia militare, a San Marino dal 22 al 24 settembre

Casamatta – Book Fest / Festival letterario di storia militare, a San Marino dal 22 al 24 settembre.

Casamatta – Book Fest / Festival letterario di storia militare è un progetto ideato e proposto dallo storico militare Dott. Andrea Santangelo per conto dell’associazione culturale Don Chisciotte, realizzato grazie al supporto della Segreteria di Stato Istruzione e Cultura, della Segreteria di Stato Turismo e della Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino. La Segreteria di Stato Affari Esteri, che ha patrocinato l’evento, offre il proprio contributo tramite il coinvolgimento del Comando Superiore delle Milizie, le quali collaborano all’organizzazione. L’iniziativa è frutto della sinergia tra Istituti Culturali, Dipartimento Cultura e Turismo e Dipartimento di Storia, Cultura e Storia Sammarinesi dell’Università degli Studi di San Marino. Fondamentali apporti sono stati forniti, in particolare, dalla Biblioteca di Stato, dall’Archivio di Stato, dal Museo delle Armi Antiche e dal Museo del Francobollo e della Moneta. Alla manifestazione partecipano, in qualità di partner, anche la San Marino RTV, la casa editrice italiana Il Mulino, la Società Italiana di Storia Militare - SISM, il Museo della Linea dei Goti di Montegridolfo e l’Associazione Culturale Italia Medievale - ACIM. La direzione del Festival è affidata al Dott. Andrea Santangelo, archeologo, storico militare e scrittore italiano, nonché trait d’union tra accademici, autori, editori, divulgatori e collezionisti dell’ambito storico militare. Il comitato scientifico, coordinato dal Dott. Santangelo, è composto da Alessandro Barbero, Paola Bianchi, Giovanni Brizzi, Gastone Breccia, Franco Cardini, Imma Eramo, Luca Gorgolini, Virgilio Ilari, Anna Maria Isastia, Marco Mondini, Marco Scardigli e Valentina Villa. Trattandosi della prima iniziativa di questo genere sulla penisola italiana, il progetto Casamatta - Book Fest intende portare la Repubblica di San Marino a divenire un punto di riferimento a livello internazionale per la storia militare, sviluppando maggiormente un settore che in Italia, contrariamente a quanto avviene in altri paesi, viene poco considerato. San Marino, con questo inedito evento, può affermarsi più nettamente nell’ambito culturale e proporsi quale meta per tutti coloro che si interessano alla storia militare e favorendo - per la prima volta - l’interazione tra accademici, divulgatori, appassionati e semplici curiosi. Casamatta - Book Fest valorizzerà la storia sammarinese attraverso figure note della storiografia e della divulgazione italiana, il cui coinvolgimento migliorerà la conoscenza di specifici episodi storici che, generalmente, sono sconosciuti a chi vive al di là del confine. E se da un lato si promuove la cultura e l’immagine della Repubblica al di fuori dei confini, dall’altro si stimola la curiosità dei sammarinesi verso la storia del loro Paese, una materia che può assumere sempre più importanza strategica nel settore turistico e nel determinare nuovi flussi di visitatori. L’iniziativa culturale Casamatta - Book Fest si basa principalmente su due giorni di convegno suddiviso in tre diverse sessioni, nelle quali saranno affrontate varie tematiche di storia militare declinate ed illustrate da affermati studiosi e famosi YouTuber. Avranno luogo poi presentazioni di libri di alcuni degli autori tra i più conosciuti e apprezzati, con la possibilità di acquistare, presso un apposito stand, le migliori pubblicazioni di storia militare prodotte dalle case editrici italiane. Andranno in scena anche due spettacoli teatrali incentrati sulla guerra e sulle gravi conseguenze che da sempre porta con sé: sul palcoscenico del Teatro Titano verranno rappresentate le opere Milite ignoto - Quindicidiciotto di Mario Perrotta e Iris e le altre - Donne in Guerra di Gioia Battista. Saranno inoltre allestite diverse esposizioni speciali di mezzi e reperti d’epoca, curate dalla Biblioteca e dall’Archivio di Stato, dal Museo del Francobollo e della Moneta, dal Museo delle Armi Antiche e dal Raggruppamento SPA. Casamatta – Book Fest, previsto per il 22, il 23 e il 24 settembre 2023, si svolgerà all’interno del centro storico di San Marino Città ed interesserà il Teatro Titano, la Piazza Sant’Agata, il Palazzo Valloni, il Museo delle Armi Antiche e il Museo della Moneta e del Francobollo. La partecipazione all’evento è libera e gratuita previa registrazione obbligatoria: si prega di iscriversi tramite il sito www.casamattabookfest.com, dal quale è possibile scaricare il programma completo della manifestazione. Casamatta - Book Fest è presente su Facebook, Instagram e Telegram. La scelta di organizzare Casamatta - Book Fest a San Marino è finalizzata ad elevare la Repubblica quale principale luogo di dialogo ed incontro per gli tutti gli interessati alla storia militare, un settore che in Italia comprende già decine di migliaia di persone ed è in rapida crescita anche per via del conflitto odierno in Ucraina. In un periodo in cui soffiano venti di guerra, infatti, è fondamentale comprendere al meglio le dinamiche e le conseguenze dei conflitti per poter affermare e riconoscere appieno il valore della pace, che per San Marino costituisce da sempre un tratto identitario ed un obiettivo da perseguire con tenacia.

c.s. Segreteria di Stato Cultura

[Banner_Google_ADS]



File allegati Flyer Casamatta Book Fest 2023

I più letti della settimana: