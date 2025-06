Cashless da San Marino sbarca in Puglia: al MolFest debutta il pagamento digitale firmato San Marino Welcome

Da venerdì 27 a domenica 29 giugno 2025, MolFest torna a Molfetta per la sua edizione con ingresso gratuito, trasformando la città in un grande festival pop-culturale. In occasione dell’evento, debutta in Puglia Cashless, il servizio di pagamento digitale realizzato da San Marino Welcome, già consolidato in altri eventi sammarinesi.

La collaborazione prevede l’estensione della tecnologia di pagamento digitale all'intera area food & beverage di MolFest, permettendo al pubblico di ordinare e pagare tramite app, in modo rapido, tracciabile e senza l’utilizzo di contanti. L’obiettivo è migliorare l’esperienza del pubblico, snellire la gestione dei food truck e garantire una transazione sicura.

Al debutto pugliese si unisce la collaborazione con NomoPower, azienda specializzata in soluzioni tecnologiche per l’efficienza energetica, che sostiene l’iniziativa in qualità di partner ufficiale dell’evento.

Sul posto sarà presente il team di San Marino Welcome con infopoint, kit personalizzati (comprensivi di tablet, banner e QR code), staff dedicato e divise brandizzate. Per incentivare l’utilizzo dell’app, Cashless organizza inoltre un concorso a premi, riservato agli utenti della app durante le tre giornate, con la possibilità di vincere weekend romantici nella Repubblica di San Marino ed esclusivi dobloni da collezione.

MolFest si conferma come uno degli eventi più rilevanti e innovativi del Sud Italia, con attività che spaziano dalla musica (Mauro Repetto, Oliver Onions, Gen Sato, Dargen D’Amico) a videogame, fumetti, cosplay, scienza e cultura pop fino ad aree per famiglie. Cashless s’inserisce così nel contesto di un evento inclusivo e dinamico, pensato per offrire un’esperienza immersiva e sostenibile.





Comunicato stampa

AC&D Solutions srl