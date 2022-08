Caso Amazon, le Assoconsumatori chiedono incontro al governo

Caso Amazon, le Associazioni Consumatori sammarinesi chiedono un incontro urgente al Governo. “Dopo la vicenda pedaggi autostrade e correntisti CIS si aggiunge ora la spinosa questione di Amazon”, affermano Sportello Consumatori, Asdico e Ucs, ricordando che “il problema delle vendite on-line in Repubblica e le sue implicazioni di natura fiscale non è certo una novità di questa estate, ma è una questione irrisolta da molto tempo con evidenti e inaccettabili limitazioni nella libertà di scelta dei consumatori”. Anche per questo le tre Associazioni chiedono un incontro urgente con i Segretari di Stato competenti (Industria, Finanze, Esteri) “al fine di comprendere le cause di questa lunga controversia e cercare una via d’uscita equilibrata, perché sul caso Amazon è da troppo tempo che i consumatori attendono una soluzione definitiva”.

c.s. Associazioni Consumatori sammarinesi