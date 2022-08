Caso Amazon, le Assoconsumatori chiedono incontro al governo

Caso Amazon, le Assoconsumatori chiedono incontro al governo.

Caso Amazon, le Associazioni Consumatori sammarinesi chiedono un incontro urgente al Governo. “Dopo la vicenda pedaggi autostrade e correntisti CIS si aggiunge ora la spinosa questione di Amazon”, affermano Sportello Consumatori, Asdico e Ucs, ricordando che “il problema delle vendite on-line in Repubblica e le sue implicazioni di natura fiscale non è certo una novità di questa estate, ma è una questione irrisolta da molto tempo con evidenti e inaccettabili limitazioni nella libertà di scelta dei consumatori”. Anche per questo le tre Associazioni chiedono un incontro urgente con i Segretari di Stato competenti (Industria, Finanze, Esteri) “al fine di comprendere le cause di questa lunga controversia e cercare una via d’uscita equilibrata, perché sul caso Amazon è da troppo tempo che i consumatori attendono una soluzione definitiva”.

c.s. Associazioni Consumatori sammarinesi

