Caso Bulgari, Alleanza Riformista: Commissione d’inchiesta sì, ma senza interferire con la magistratura.

Al termine del confronto in Consiglio Grande e Generale, ribadiamo il nostro sostegno alle istituzioni della Repubblica e all’Autorità giudiziaria. I fatti emersi negli ultimi mesi, per la loro gravità e per le possibili ricadute sulla credibilità del Paese, impongono responsabilità e senso dello Stato. La Repubblica è chiamata a difendere la propria solidità istituzionale e la propria reputazione internazionale, respingendo con fermezza ogni tentativo di pressione, di divisione tra i poteri dello Stato o di delegittimazione delle sue autorità. Chiarendo la nostra posizione sull’ordine del giorno presentato dalle opposizioni, confermiamo di essere favorevoli all’istituzione di una Commissione d’inchiesta consiliare. Proprio perché riteniamo questo strumento serio e necessario, non abbiamo votato l’ordine del giorno che ne prevedeva l’avvio immediato mentre è in corso una delicata indagine penale. Le Commissioni d’inchiesta sono strumenti fondamentali del Consiglio per svolgere un approfondimento politico e istituzionale su vicende di particolare rilievo per il Paese. Servono a verificare eventuali responsabilità politiche, a ricostruire passaggi e decisioni, a rafforzare la trasparenza e la credibilità delle istituzioni. Proprio per la loro importanza devono essere attivate nel momento più utile e con tempi che non interferiscano con l’attività della magistratura, evitando sovrapposizioni tra il piano giudiziario e quello politico. Su una vicenda di tale portata non servono iniziative dettate da interessi di bottega nel solco del tentativo di delegittimazione dell’avversario politico. Serve invece responsabilità e rispetto delle istituzioni, evitando forzature che rischiano di indebolire la posizione del Paese e di alimentare confusione tra i diversi livelli di responsabilità. Quando le indagini del Tribunale saranno giunte ad accertare i fatti ed il quadro indiziario sarà più chiaro a quel punto la Commissione d’inchiesta avrà elementi di prova sui quali basare le proprie riflessioni e svolgere ulteriori approfondimenti utili a capire gli aspetti ed i coinvolgimenti politici della vicenda. solo a quel momento la politica potrà fare la propria parte fino in fondo, nell’interesse della Repubblica e della credibilità delle sue istituzioni e senza sovrapporsi a chi di mestiere accerta i fatti.

c.s. Alleanza Riformista

