Caso Ingrid Casali, la Camera Penale: "La pronuncia conferma le preoccupazioni" sui rimedi straordinari

Caso Ingrid Casali, la Camera Penale: "La pronuncia conferma le preoccupazioni" sui rimedi straordinari.

La Camera Penale richiama l’attenzione sulla sentenza pronunciata il 22 ottobre 2026 dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel caso Casali v. San Marino, che ha accertato la violazione degli articoli 6 e 10 della Convenzione. La Corte, che ha riportato integralmente il comunicato della Camera Penale del 12 novembre 2024, ha affermato che non è consentito introdurre, attraverso la sola elaborazione giurisprudenziale, rimedi straordinari in materia penale privi di fondamento legislativo, né attribuire al Giudice per i Rimedi Straordinari competenze non previste dalla legge. La pronuncia conferma le preoccupazioni allora manifestate dalla Camera Penale circa il rispetto dei principi di legalità, tassatività delle impugnazioni, certezza del diritto e tutela delle garanzie dell’imputato. In attesa che la sentenza divenga definitiva, la Camera Penale riafferma che il rispetto delle regole processuali e delle competenze attribuite dalla Legge è imprescindibile per la tutela dei diritti fondamentali.

c.s. Direttivo della Camera Penale

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