Caso Jovanotti il Green Festival va sul nazionale.

A riprendere l'invettiva di Gabriele Geminiani Patron del San Marino Green Festival nei confronti della decisione di Jovanotti di fare un mega concerto proprio sulla spiaggia di Marina di Ravenna andando ad abbattere anche un folto numero di tamerici, è nientepopodimeno che l'Indipendente, giornale on-line nazionale seguitissimo che raccoglie il comunicato direttamente dalla TV di Stato Sammarinese. Così in apertura l’Indipendente di lunedì 4 luglio: Il tour estivo in spiagge e riserve naturali di Jovanotti è nuovamente al centro delle polemiche. A finire nel mirino della critica questa volta è stato l’evento che si terrà sulla spiaggia di Marina di Ravenna, dove sono attese 80mila persone nel doppio concerto dell’8 e 9 luglio. Come riportato da San Marino RTV, il “San Marino Green Festival” (un’iniziativa a tema ambientale), ha affermato attraverso le parole del suo patron Gabriele Geminiani, di non riuscire a capire «come Jovanotti insista negli anni nel voler portare i suoi concerti con logistica, persone, veicoli, in luoghi naturali in cui si trova una ricca biodiversità e dove uccelli migratori sostano e nidificano - concludendo minaccioso - Non escludiamo dimostrazioni contro l’iniziativa». Una bella soddisfazione per il San Marino Green Festival, che ha sulle spalle quattro anni di intenso lavoro sul campo, con tutta una serie di iniziative su ambiente e sostenibilità spesso filtrate attraverso i linguaggi dell'arte e della creatività. Una mole di attività che unita ad un attento lavoro sul versante della comunicazione, han fatto sì che un piccolo festival auto prodotto con budget risibili, riuscisse a conquistare un proprio spazio e una propria autorevolezza in un panorama loco regionale (San Marino, Romagna e provincia di Pesaro e Urbino) fino a risonanze nazionali su testate tematiche. Il successo del progetto festival ha la sua cartina di tornasole nella neonata collaborazione con un importante istituto di credito del territorio riminese. Tale banca sarà il main sponsor della prima edizione del Montefeltro Green Festival, che si terrà il 24 e 25 settembre nell’alta Valmarecchia.

