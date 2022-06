Casole gira il mondo in 3 serate

Tornano le immancabili serate dell’estate casolana. Quest’anno Casole ti porta in giro per il mondo in tre serate con speciali menù dedicati: Si parte giovedì 30 giugno dalle ore 19 con la serata dedicata alla Romagna e alla sua regina: la piadina. Nuovi gusti da provare e i classici da ritrovare per chi ha casa nel cuore. Si continua giovedì 14 luglio con il menù tipico degli United States: hamburger, hot dog e patatine fritte. Un piatto goloso che conquista tutta la famiglia. Infine venerdì 19 agosto si atterra a Madrid per concludere con la serata spagnola con paella, crema catalana e sangria. I volontari del Comitato Festa di Casole vi aspettano quindi in piazzetta 9 Ottobre (dietro la chiesina di San Donnino a Casole) con disponibilità di posti a sedere, musica e soprattutto tanta voglia di divertirsi e stare insieme nella splendida cornice casolana! Segnate dunque in agenda le tre date del nostro viaggio, noi siamo pronti a partire. E voi? Vi aspettiamo!

c.s. volontari del Comitato Festa di Casole

