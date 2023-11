Casperaki introduce un'opportunità globale: ora chiunque può avere la possibilità di partecipare alla selezione nazionale Una Voce per San Marino

Casperaki introduce un'opportunità globale: ora chiunque può avere la possibilità di partecipare alla selezione nazionale Una Voce per San Marino.

Casperaki introduce un'opportunità globale: ora chiunque può avere la possibilità di partecipare alla selezione nazionale Una Voce per San Marino . Questa possibilità unica permette ai partecipanti di competere per avere l'opportunità di rappresentare San Marino all'Eurovision 2024, indipendentemente dal loro precedente esperienza.



Londra, 27 novembre 2023 – Casperaki, una pionieristica startup di tecnologia musicale con sede a Londra, si è unita collaborando con San Marino RTV e Media Evolution, società dietro Una Voce Per San Marino, per creare un’opportunità senza precedenti. Individui da tutto il mondo, indipendentemente dalla loro esperienza di autori, sono invitati a comporre una canzone che non solo possa raggiungere la finale di Una Voce per San Marino, La selezione nazionale di San Marino per l'Eurovision 2024, ma anche potenzialmente diventare il rappresentante di San Marino all’evento principale.

oggi, Casperaki Studio apre le sue porte virtuali, invitando compositori e cantanti a collaborare con la sua scuderia di produttori musicali basati sull'intelligenza artificiale, garantendo tuttavia che le redini della creatività rimangano saldamente nelle mani degli utenti (umani). I chatbot AI dei produttori musicali di Casperaki, tra cui Casperaki, Sugar Tunez, Flowmaster e Albert Einstein – sono progettati per collaborare con gli utenti, non per sostituirli.

Lo scopo è quello di migliorare la creatività degli utenti, garantendo al tempo stesso che tutta la protezione del copyright rimanga agli utenti

Cronologia della partecipazione:

• Gioca con i nostri chatbot di produttori musicali AI: oggi, i compositori possono accedere a www.casperaki.com, collaborare con i produttori di intelligenza artificiale di Casperaki e inviare idee fino a gennaio 15, 2024. Qualsiasi cosa, dalle vibrazioni (brevi frammenti di 15 secondi) ai brani completi generati sulla piattaforma può essere inviato.

• Shortlisting: tutte le proposte verranno esaminate meticolosamente analizzate dagli esperti di Casperaki e le idee migliori verranno selezionate.

• Annuncio: i principali contendenti verranno rivelati all'inizio di febbraio 2024, in occasione del prossimo fase di questo emozionante viaggio.

• Songwriter camp: nel gennaio 2024, Casperaki terrà un campo di cantautori a Londra, al quale chiunque sia stato selezionato sarà invitato. Qui, lavoreranno al fianco di professionisti del settore per perfezionare e migliorare le loro proposte fino a completare l’Iscrizione con una canzone eurovisiva.

• The Big Reveal: i brani migliori verranno presentati alla giuria di “Una Voce Per San Marino”, chi sceglierà una delle canzoni realizzate al songwriter camp, la abbinerà ad un/a cantante “affermato/a” e invitato a partecipare alla finale della selezione nazionale di San Marino per Eurovision 2024. Da lì in poi, il cielo non avrà più limiti.

Informazioni su Casperaki: Casperaki, con sede a Londra, è un pioniere nel fondere la tecnologia musicale con la creatività umana . Il suo sistema di produzione musicale basato su chat utilizza una combinazione di intelligenza artificiale, campioni e basi e aiuta a dare forma alle idee in brani brevi e completi. Con strumenti aggiuntivi per melodia e testo sviluppo e cantanti AI per le tracce demo, Casperaki si dedica alla creazione di musica accessibile e collaborativa.

Per maggiori dettagli o richieste da parte dei media, contattare support@casperaki.com



--------------------------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH VERSION

Casperaki introduces a global opportunity: Now anyone can have a chance to be a contestant at The Voice for San Marino's national selection. This unique chance allows participants to compete for the opportunity to represent San Marino at Eurovision 2024, regardless of their previous experience.

London, November 27, 2023 – Casperaki, a pioneering London-based music tech startup, has joined forces with San Marino RTV and Media Evolution, the company behind Una Voce Per San Marino, to create an unprecedented opportunity. Individuals from around the globe, regardless of their songwriting experience, are invited to compose a song that could not only reach the finals for San Marino’s national selection for Eurovision 2024 but also potentially take center stage at the event itself.

Starting today, Casperaki Studio opens its virtual doors, inviting composers and singers to partner with its stable of AI music producers, yet ensuring that the creative reins remain firmly in the hands of the (human) users. Casperaki’s AI music producer chatbots – including Casperaki, Sugar Tunez, Flowmaster, and Albert Einstein – are designed to collaborate with users, not replace them. Their purpose is to enhance the users’ creativity, while ensuring that all copyright protection stays with the user.

Timeline for Participation:

• Play with our AI music producer chatbots: Starting today, composers can log in at www.casperaki.com, collaborate with Casperaki’s AI producers, and submit ideas until January 15, 2024. Anything from vibes (short 15-second fragments) to complete songs generated on the platform may be submitted.

• Shortlisting: All entries will be meticulously reviewed by Casperaki’s experts and the best ideas will be selected.

• Announcement: The top contenders will be revealed in early February 2024, marking the next phase of this exciting journey.

• Songwriting Camp: In January 2024, Casperaki will hold a songwriting camp in London, to which anyone whose vibes and/or songs have been selected will be invited. Here, they will work alongside industry professionals to polish and enhance their submissions into complete Eurovision entries.

• The Big Reveal: The top entries songs will be presented to the jury of “Una Voce Per San Marino”, who will pick one of the songs created at the songwriting camp, pair it with an “established” artist and invite the artist to participate in the final of San Marino’s national selection for Eurovision 2024. From there, the sky’s the limit.

About Casperaki: Casperaki, based in London, is a pioneer in blending music technology with human creativity. Its chat-based music production system uses a combination of AI, samples, and paXerns to help shape ideas into both short and full-length tracks. With additional tools for melody and lyric development, and AI vocalists for demo tracks, Casperaki is dedicated to making music creation accessible and collaborative.

For more details or media inquiries, please contact support@casperaki.com.





I più letti della settimana: