Cassa di Risparmio approva il bilancio 2024: utile netto di 6,3 milioni e coefficiente di solvibilità al 21%

Questa mattina l’Assemblea degli Azionisti di Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. ha approvato il bilancio 2024. L’esercizio 2024 ha registrato un utile netto di 6,288 milioni di euro: il risultato conseguito, dopo aver volontariamente e strategicamente accantonato al Fondo Rischi Generali Finanziari 3,6 milioni di euro, consente di confermare l’andamento del trend positivo ormai pluriennale intrapreso dalla Banca. In conseguenza al risultato economico raggiunto, il Patrimonio netto, incrementato dell’accantonamento al Fondo Rischi Generali Finanziari, ha superato i 121 milioni di euro, consentendo alla Banca di raggiungere un coefficiente di solvibilità del 21,04%, mantenendosi ben al di sopra del requisito obbligatorio dell’11%, ed in ulteriore incremento rispetto all’anno precedente. Al 31.12.2024 la raccolta totale di CRSM ammonta a 1,920 miliardi di euro, mantenendosi ad una quota di mercato superiore al 30% del sistema, di cui 1,390 miliardi rappresentati dalla raccolta diretta: la consolidata fiducia dei risparmiatori viene confermata ed emerge chiaramente dal trend dell’esercizio 2024. Gli impieghi in bonis verso la clientela superano i 207 milioni di euro, presentando una crescita dell’8% rispetto all’esercizio precedente, con un alto tasso di sostituzione dei finanziamenti regolarmente rimborsati dalla clientela. Migliora ulteriormente l’indice di copertura sofferenze che raggiunge il 71,61% (68,97% nel 2023); il dato conferma la gestione attenta del rischio di credito e consente a CRSM di porsi al di sopra della media rilevata sul sistema bancario sammarinese. L’indice NPE lordo scende al 22,71% rispetto al 51,11% dell’anno precedente; l’indice NPE netto si attesta al 13,24%: l’indice lordo è quello utilizzato dalle società di rating mentre quello netto è quello che tiene conto degli accantonamenti sulle posizioni deteriorate. Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, la Direzione Generale e tutti i dipendenti desiderano ringraziare tutti i Clienti di CRSM, le Famiglie, le Associazioni e le Imprese, per la fiducia accordata anche nell’esercizio concluso, assicurando costante impegno e determinazione nel garantire il mantenimento di adeguati livelli di redditività da perseguirsi grazie a servizi di alta qualità e rafforzando ulteriormente l’attuale presidio dei rischi.

c.s. Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A