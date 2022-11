CASSA DI RISPARMIO - Il Prof. Avv. Carloalberto Giusti nominato membro del Comitato delle Società Bancarie ACRI

Il 21 ottobre u.s. l'ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.A.) ha nominato il Prof. Avv. Carloalberto Giusti, Presidente di Cassa di Risparmio di San Marino, quale membro del Comitato delle Società Bancarie per il mandato 2022/24. Il suo nome si affianca a quello dell'Avv. Brandstätter (Vice Presidente Acri e Presidente CR Bolzano), del Dott. Galvagno (Presidente CR Asti), del Dott. Miglio (Presidente CR Fossano), del Dott. Mocchi (Presidente CR Volterra) e del Dott. Osella (Presidente CR Savigliano). Un importante risultato sia personale che per l'Istituto da lui presieduto conseguito grazie al continuo lavoro svolto in questi anni con professionalità.