Cassa di Risparmio: l’Assemblea dei Soci ha approvato il bilancio di esercizio 2022

Cassa di Risparmio: l’Assemblea dei Soci ha approvato il bilancio di esercizio 2022.

L’Assemblea dei Soci di CRSM ha approvato il bilancio di esercizio 2022 che, in continuità, chiude in utile, con un risultato di 1,356 milioni di euro. In un contesto ancora fortemente caratterizzato dagli effetti della pandemia e condizionato dall’avvio del conflitto russo-ucraino, la Banca presenta un patrimonio di vigilanza di 81,9 milioni di euro ed un coefficiente di solvibilità del 16,13%, stabilmente al di sopra del limite regolamentare (11%). La Banca presenta una raccolta totale al 31/12/2022 che si attesta a 1,906 milioni di euro, mostrando una sostanziale stabilità della raccolta diretta a fronte della crescita della raccolta indiretta. Gli impieghi netti risultano in aumento rispetto all’esercizio precedente. L’obiettivo è stato quello di coniugare il sostegno al territorio, sia nei confronti dei privati che delle imprese, con un’attenta politica creditizia che, restituisce indici di rischio di portafoglio in linea con le migliori best practices bancarie, a riprova della continua azione di presidio del credito, accompagnata da una oculata strategia di copertura dal rischio di inadempimento che ha portato, nel tempo, a conseguire un livello di coverage dei crediti deteriorati pari all’86,64%.

c.s. Cassa di Risparmio Repubblica di San Marino S.p.A.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: