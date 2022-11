Cassa di Risparmio nomina il Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione di Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. è lieto di comunicare la nomina del Dott. Francesco Rescigno quale Direttore Generale.

La nomina risponde alla volontà di rafforzare il percorso di crescita di Cassa di Risparmio ed il raggiungimento degli obiettivi dell’Istituto.

Francesco Rescigno, 57 anni, ha ricoperto in passato ruoli di responsabilità in istituti bancari italiani, assumendo incarichi dirigenziali di prestigio, anche nell’ambito dei controlli.

Le importanti esperienze maturate dal Direttore Generale nel settore bancario, finanziario e dei sistemi dei pagamenti garantiscono a Cassa di Risparmio le giuste competenze per governare l’Istituto e proseguire nella realizzazione del piano industriale.

Il Consiglio di Amministrazione e l’Amministratore Delegato augurano buon lavoro al Direttore Generale Francesco Rescigno.



Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A.

