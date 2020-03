Cassa di Risparmio partecipa alla raccolta fondi a favore della Protezione Civile di San Marino

Cassa di Risparmio, nella seduta del Consiglio di Amministrazione di ieri, ha deciso di contribuire alla raccolta fondi promossa dalla Protezione Civile di San Marino per supportare la sanità pubblica sammarinese con una donazione di 5.000 euro. Cassa di Risparmio desidera ringraziare vivamente tutto il personale sanitario, medici, infermieri ed operatori socio sanitari, nonché gli operatori della Protezione Civile, per la profonda dedizione con la quale stanno svolgendo il proprio lavoro in questa situazione di emergenza. Infine rivolge a tutta la Cittadinanza la raccomandazione di rispettare scrupolosamente le istruzioni impartite dalle Autorità sammarinesi per limitare la diffusione del coronavirus. #sanmarinoresiste #iorestoacasa #proteggisanmarino



