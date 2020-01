Cassa di Risparmio: percorso di innovazione per la migliore qualità dei servizi alla clientela

Cassa di Risparmio ha avviato nelle scorse settimane un importante piano di riorganizzazione del modello distributivo di filiale e dei servizi bancari. L’obiettivo perseguito è quello di ottimizzare la collocazione sul territorio dei servizi bancari offerti alla clientela, conservando presso tutte le filiali l’intera gamma dei servizi operativi collegati ai conti correnti (bonifici, pagamenti, prelevamenti, domiciliazione utenze, Cartazzurra/Bancomat, carte di credito) e concentrando presso alcune filiali centrali (“filiali hub”) servizi particolari, quali quelli attinenti agli investimenti ed al credito. In tal modo, da un lato presso tutte le filiali l’operatività ordinaria risulterà gestita in maniera più snella e rapida, anche grazie all’introduzione di nuove configurazioni tecnologicamente avanzate, e dall’altro presso le filiali “hub” saranno offerti servizi specializzati per esigenze particolari della clientela, con la disponibilità di personale dedicato. Le filiali di Cailungo, Chiesanuova e Città Centrale verranno inquadrate alla dipendenza di filiali “hub”; la clientela di queste filiali potrà continuare come sempre a svolgervi tutte le proprie attività bancarie ordinarie. Per quanto riguarda la filiale di Città Centrale, che grazie a Cassa di Risparmio rappresenta l’unica rimasta al servizio dei residenti, dei turisti e dei commercianti ed operatori del centro storico di San Marino, si ribadisce che la filiale continuerà ad essere attiva. Cassa di Risparmio, nel realizzare il percorso di razionalizzazione ed ammodernamento, mantiene il proprio impegno in termini di vicinanza e servizio e continuerà a seguire le esigenze della Clientela, con l’attenzione e la dedizione di sempre.

c.s. Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A.

