Cassa di Risparmio presenta in anteprima all’Eccellentissima Reggenza il calendario 2021 “Decoropolis”

Nella mattinata odierna, il Presidente Carloalberto Giusti e l’Amministratore Delegato di Cassa di Risparmio Gianfranco Vento, accompagnati da esponenti del Consiglio e dal Segretario di Stato per le Finanze e Bilancio Marco Gatti, hanno presentato, in anteprima all’Eccellentissima Reggenza, il Calendario della Banca 2021 “Decoropolis”. Il tema del calendario 2021 di Cassa di Risparmio è il giusto connubio tra i palazzi e l’architettura della Repubblica combinata ai decori della designer Nunzia Ponsillo formata all’Università di San Marino. È un percorso suggestivo in una “polis” familiare ma al contempo metafisico, un mondo fantastico e surreale esaltato dagli originali motivi grafici. Le architetture iconiche di San Marino in Decoro-Polis vengono utilizzate come fonte di ispirazione dalla designer Nunzia Ponsillo. Cieli, soli e nuvole dalle tonalità surreali si abbinano a forme geometriche ricorrenti quali righe, puntini, frecce; la “corda” al neon che attraversa queste immagini visionarie, irrazionali e fantasmagoriche, le avvolge e gioca con i palazzi fluttuando nell’aria, il tutto contribuisce a decorare la città: la Polis. Il decoro può sembrare superfluo e lezioso invece serve ad alleggerire e a rallegrare le nostre visioni quotidiane, che, al di là del gusto estetico, non possono non incuriosire riversando nei colori il bisogno di spensieratezza e di alleviare la mente dopo un periodo così difficile, che ci ha obbligato a modificare radicalmente le nostre abitudini. Immaginazione, creatività e fantasia sono fonti per l’anima e per lo spirito che si fondono con i palazzi e i monumenti più rappresentativi della nostra Repubblica. Decoropolis è un calendario composto da 13 foto delle architetture sammarinesi, una per ogni mese, con l’aggiunta della copertina dedicata alla sede di Cassa di Risparmio, unica banca presente nel meraviglioso Centro Storico, patrimonio dell’Unesco. Gli scatti fotografici sono appositamente in bianco e nero e vengono decorati con grafiche colorate, quasi come un passaggio di testimone da un anno in chiaroscuro verso la ventata di ottimismo e spensieratezza apportata proprio dal colore. Con il calendario “Decoropolis” Cassa di Risparmio vuole trasmettere grande passione e speranza nel futuro quali atteggiamenti che permettono di risalire dopo una difficoltà ed augura a tutta la collettività di San Marino di trascorrere un sereno Natale e che il 2021 possa essere veramente l’inizio di una nuova rinascita.