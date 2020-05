Cassa di Risparmio vicina alle famiglie ed alle imprese

Cassa di Risparmio ha il piacere di informare che in seguito all’iniziativa promossa da ABS ed al successivo disposto di legge D.L.53/2020, ha ricevuto oltre 300 richieste di accesso alla moratoria, di cui oltre 200 già perfezionate. Sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria da COVID-19, Cassa di Risparmio ha dedicato alla propria Clientela un gruppo di lavoro specializzato, per fornire la migliore assistenza ed evadere celermente le richieste, nel rispetto delle norme vigenti in materia di riduzione dell’organico. Grazie alla creazione di un’apposita pagina presente sul sito www.carisp.sm con moduli direttamente scaricabili, la Clientela ha potuto e può tuttora, fare richiesta della sospensione dei finanziamenti, dei mutui e prestiti, senza doversi recare in banca. Oggi, con l’emanazione del D.L. 63/2020, Cassa di Risparmio è già in grado di accogliere le domande di erogazione per i nuovi finanziamenti a sostegno delle famiglie e delle attività economiche con la garanzia dello Stato. La Clientela può richiedere informazioni contattando il numero 0549-872325, oltre a consultare il sito internet sopra indicato ed inviare le richieste al recapito mail finanagev2020@carisp.sm. Dal 6 maggio 2020 Cassa di Risparmio ha riaperto al pubblico anche le filiali di Serravalle e Murata, che nel periodo critico dell’emergenza sanitaria da COVID-19, erano state temporaneamente chiuse. Attualmente le filiali aperte dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 13:10 sono Borgo, Città 2, Dogana, Gualdicciolo, Murata e Serravalle, oltre a Chiesanuova (aperta solo il giovedì), ed il servizio è pienamente garantito nel rispetto delle misure igienico-sanitarie vigenti. Cassa di Risparmio ha a cuore la salute dei suoi Clienti e dei suoi dipendenti. Ricordiamo inoltre che moltissime operazioni possono essere effettuate utilizzando gli strumenti a distanza, in particolare Welly, l'internet banking di CRSM, che è anche una comoda App. In caso di necessità la Clientela, potrà inoltre effettuare prelievi di contante utilizzando gli sportelli ATM presenti presso tutte le nostre filiali. Sono inoltre a disposizione le nostre aree self 24h presso la filiale di Dogana, il centro commerciale Azzurro e, a breve, nuovamente presso il centro commerciale Atlante, per effettuare anche versamenti di contante ed assegni, eseguire bonifici, ricariche telefoniche e ricariche di carte prepagate. Per qualsiasi informazione e supporto la Clientela può scrivere a info@carisp.sm o contattare il numero 0549-872348.



Comunicato stampa

Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A.