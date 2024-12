Cassa Edile: “Il tema delle abitazioni va affrontato con una visione complessiva, che tenga insieme il diritto alla casa e il rilancio di tutto il settore dell’edilizia e dell’immobiliare"

Il rilancio del settore dell’edilizia coniugando la riqualificazione dell’esistente e l’esigenza di nuove costruzioni con un razionale consumo del territorio è un tema prioritario anche nell’ottica di dare una risposta all’emergenza abitativa e all’aumento dei prezzi di acquisto o di affitto di cui spesso si parla in quest’ultimo periodo. Crediamo, sulla base delle indicazioni dei lavoratori e degli imprenditori che vivono queste dinamiche ogni giorno, che occorra una visione complessiva, che individui le molteplici criticità e costruisca delle soluzioni ottimali ed equilibrate: che tengano insieme, di fatto, il rilancio di tutto il settore dell’edilizia e dell’immobiliare ed anche il diritto alla casa. Un nuovo modello di sviluppo, quindi, anche per un settore tradizionale come l’edilizia, che sia in grado di soddisfare le rinnovate esigenze sia degli operatori del settore, sia soprattutto della comunità in cui tutti viviamo: in sintesi, “Abitare San Marino”, questo il titolo del documento finale. Cassa Edile è da oltre 60 anni un attore fondamentale non solo del settore in oggetto, ma un interlocutore credibile e autorevole per tutte le parti sociali e, ovviamente, anche per le Istituzioni: sono state tante le proposte, le idee e i risultati concreti che sono stati raggiunti grazie al confronto con gli altri protagonisti del sistema economico e sociale. Ed è proprio nel solco di questa lunga e virtuosa tradizione che Cassa Edile ha deciso di dare il proprio contributo non solo al dibattito in atto, ma alla realizzazione di queste soluzioni. Abbiamo quindi lavorato insieme alla redazione di San Marino Fixing, che da oltre trent’anni studia e racconta l’economia sammarinese, ad un documento che esplicita questa visione: un’analisi che parte dallo stato dell’arte, anche a livello normativo, mettendo a confronto il sistema sammarinese con quelli europei e in particolare quello italiano, al fine di individuare non solo le problematiche, ma anche le possibili soluzioni e gli strumenti che magari altri hanno già sperimentato con successo e che potrebbero essere declinate nel nostro contesto. Uno di questi è ad esempio il Social Housing, che ha permesso e sta permettendo a molti Paesi, compresa l’Italia, di sviluppare politiche abitative del tutto nuove, rendendo sostenibili operazioni immobiliari all’avanguardia sia per chi costruisce, sia per chi le andrà ad abitare, calmierando prezzi di affitti e acquisto in funzione di quella cosiddetta “fascia grigia” di popolazione, ovvero coloro i quali hanno redditi abbastanza alti da non rientrare nelle tutele previste per l’edilizia sociale o popolare, ma non così alti da potersi permettere ciò che viene offerto sul mercato. Da un punto di vista più generale è da un lato quello abitativo-residenziale, dall’altro, attraverso strumenti di programmazione come può essere un nuovo PRG che attendiamo da tempo, è dare una risposta alle esigenze di sviluppo delle imprese e dell’ammodernamento delle infrastrutture. In questo senso potrebbero essere presi in considerazione: la riqualificazione di edifici poco appetibili, se non la ristrutturazione nonché la demolizione e la ricostruzione in zone ben definite e secondo standard moderni, fino alla riqualificazione del centro storico per incrementare l’offerta turistica. Sotto il profilo legislativo, poi, potrebbero essere introdotte nuove norme e agevolazioni per stimolare gli investimenti immobiliari e dare ulteriore impulso alle costruzioni e al relativo indotto, fino a rivedere i criteri dell’edilizia sovvenzionata da parte dello Stato che oggi la rendono poco fruibile ai giovani e alle giovani coppie. L’obiettivo della sostenibilità così come lo sviluppo economico di un settore strategico come l’edilizia merita concretezza. Proprio per questo presenteremo il nostro documento alle forze politiche e alle parti economiche e sociali, al fine di condividerlo come contributo alla realizzazione di soluzioni possibili con il Governo, perché anche lo Stato è chiamato a rinnovare il proprio ruolo in questo ambito, dando risposte concrete ed equilibrate alle imprese e cittadini per costruire una moderna visione del vivere e abitare a San Marino.

Cassa Edile Sammarinese