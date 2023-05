Cassa Edile Sammarinese di Mutualità e Assistenza compie 60 anni: presentate le iniziative per celebrare la storia dell’ente

Si è svolta questa mattina nella sede di Cassa Edile Sammarinese di Mutualità e Assistenza la conferenza stampa per la presentazione delle iniziative per celebrare i 60 anni di storia dell’ente. Dopo i saluti del Presidente Pier Marino Sarti e del Segretario di Stato al Lavoro, Teodoro Lonfernini, che ha riconosciuto “il valore della vostra Associazione, tra le più rappresentative del Paese, sia in termini di iscritti sia come ruolo all’interno di un settore importantissimo nell’economia di San Marino”, il Direttore Elios Angelini ha ripercorso la lunga storia di Cassa Edile, anticipando ciò che verrà raccontato nel libro celebrativo di prossima pubblicazione a cura di Verter Casali e sintetizzato nell’opera artistica di Cristian Ceccaroni, da cui è stato tratto il francobollo dedicato ai 60 anni, emesso il 9 maggio: “Passato, presente e futuro” è infatti il tema che unisce le due iniziative, rimarcando il ruolo fondamentale per tutto il settore ricoperto in tutti questi anni da Cassa Edile Sammarinese, ma anche la spinta propositiva che l’ente può e vuole dare nei confronti delle nuove generazioni di lavoratori e imprenditori. Un futuro che, come è stato ricordato, verrà costruito su basi già molto solide: a partire dal bilancio, che ha permesso di assolvere ai propri compiti statutari e, a volte, andando anche oltre l’ordinario, ma soprattutto avendo investito da molti anni in formazione e sicurezza, dando un contributo fattivo al riconoscimento di tutto il sistema sammarinese come un’eccellenza rispetto al numero degli incidenti sul lavoro, che sono costantemente diminuiti. Cassa Edile Sammarinese rappresenta infatti un valore non solo per il settore di cui è punto di riferimento dal 1963, quando aprì il primo ufficio in piazzetta Teatro Titano a Città, ma anche per l’economia sammarinese, in cui l’edilizia ha rappresentato e rappresenta un tassello fondamentale. Senza dimenticare l’impatto sociale delle sue iniziative, rivolte ai propri iscritti - 318 operai e 61 imprese – e quindi anche a una parte importante della comunità sammarinese. Per questi motivi, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di celebrare il 60esimo con una serie di iniziative: come detto, il francobollo e relativo foglietto da parte della Divisione Filatelica Numismatica di Poste San Marino Spa, le cui caratteristiche sono state illustrate dal Direttore Generale, Gian Luca Amici, il quale ha rimarcato anche “il valore per il nostro Stato in questa emissione, a partire da ciò che rappresenta Cassa Edile, ma anche perché ci ha dato l’opportunità di promuovere un artista sammarinese come Ceccaroni”. Il programma delle celebrazioni proseguirà poi con il libro del Sessantesimo, che verrà pubblicato dopo l’estate e presentato ufficialmente in occasione di una cerimonia dedicata a tutti gli iscritti di Cassa Edile Sammarinese di Mutualità e Assistenza.

