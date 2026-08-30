Castellaccio fa il pieno: applausi e tutto esaurito per il gran finale

Posti esauriti, lunghi applausi e una partecipazione capace di mettere alla prova persino la disponibilità dei parcheggi. Castellaccio Vibra Musica chiude così la sua sesta edizione, confermandosi uno degli appuntamenti più seguiti dell’estate culturale sammarinese. Sabato 29 agosto, nel sito archeologico di Castellaccio a Fiorentino, il maestro Stefano Malferrari e la giovane concertista Silvia Turchetti hanno guidato il pubblico in un viaggio nella musica francese, da Fauré a Satie, da Debussy a Ravel. Una serata giocata sul dialogo fra pianoforte solo e pianoforte a quattro mani. Malferrari e Turchetti hanno offerto interpretazioni intense, raffinate e tecnicamente impeccabili, restituendo tutta la ricchezza timbrica e le sfumature di un repertorio tanto affascinante quanto esigente. Il pubblico ha risposto con attenzione, calore e lunghi applausi. Ma a Castellaccio non è soltanto la musica a fare la differenza. Il sito archeologico è parte dello spettacolo: raccolto, suggestivo e dotato di un’acustica sorprendente per chiarezza e naturalezza. Pianissimi, fortissimi, armonici e sfumature del pedale sono arrivati nitidi agli ascoltatori, offrendo agli interpreti uno spazio sonoro ideale per la musica da camera. Fra un’esecuzione e l’altra, Malferrari ha raccontato il percorso della musica francese dalle radici romantiche alle atmosfere impressioniste. Un racconto che ha attraversato anche la Parigi tra Otto e Novecento, capitale delle arti e delle avanguardie, crocevia di suggestioni provenienti dall’Asia e dalle Americhe. A tracciare il bilancio della rassegna è stato il Capitano di Castello di Fiorentino, Marco Gattei: «Un crescendo di emozioni, con concerti sempre di grandissima qualità e proposte differenti, dalle fisarmoniche di Scappini al pianoforte di Malferrari». Il concerto conclusivo ha messo il sigillo su un’edizione caratterizzata da interpreti prestigiosi, proposte musicali diverse e una risposta del pubblico andata oltre le aspettative. Tutti occupati i posti disponibili per l’ultima serata, mentre la forte affluenza ha rapidamente esaurito anche le possibilità di parcheggio nelle vicinanze. «Siamo commossi dal vostro affetto – ha dichiarato il direttore artistico Augusto Ciavatta –. La partecipazione del pubblico ci conforta, ci sostiene nel lavoro che stiamo portando avanti e ci permette di guardare al futuro con grande fiducia». Dietro il successo c’è anche una storia di continuità. La manifestazione, nata da un’intuizione dell’allora Capitano di Castello Claudio Mancini e dal progetto artistico di Augusto Ciavatta, è stata confermata e sostenuta dalla Giunta guidata da Marco Gattei. Amministrazioni diverse, dunque, ma la stessa volontà di far crescere un’iniziativa che, anno dopo anno, ha conquistato un posto riconoscibile nel panorama musicale sammarinese. Il sipario sulla sesta edizione è appena calato, ma l’appuntamento è già fissato: Castellaccio Vibra Musica tornerà nel 2027. Info: DIREZIONE ARTISTICA: M° Augusto Ciavatta - info@sanmarinoartist.com

Comunicato stampa







