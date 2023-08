“Castellaccio Vibra Musica 2023”, a Fiorentino anche Capitani Reggenti e SdS Gian Nicola Berti

La Giunta di Castello di Fiorentino è lieta di comunicare alla Cittadinanza che nella giornata di venerdì 4 agosto p.v. riceverà la Visita degli Eccellentissimi Capitani Reggenti S.E. Alessandro Scarano e S.E. Adele Tonnini, accompagnati nell’occasione dal Segretario di Stato per gli Affari Interni ed i Rapporti con le Giunte di Castello, Gian Nicola Berti. La Visita si colloca in un più ampio progetto, fortemente auspicato dall’Ecc. ma Reggenza in sinergia con la Segreteria di Stato per gli Affari Interni e le Giunte di Castello, che ha il fine di valorizzare i luoghi peculiari e gli aspetti culturali inediti dei singoli Castelli del nostro Territorio. Nell’ambito di questo progetto la Giunta di Fiorentino ha invitato le LL.EE. al concerto conclusivo della rassegna musicale “Castellaccio Vibra Musica 2023” organizzata dalla Giunta stessa in collaborazione con la Camerata del Titano ed il San Marino International Summer Courses con la Direzione Artistica del M° Augusto Ciavatta, in programma appunto venerdì 4 agosto p.v. alle ore 18:30 nel suggestivo scenario della grotta del Castellaccio. Prima del concerto, gli Ecc. mi Capitani Reggenti saranno accompagnati dal Capitano di Castello di Fiorentino, Claudio Mancini, dai membri della Giunta ma anche dai Cittadini che vorranno partecipare alla passeggiata, attraverso il meraviglioso percorso n°6 della mappa sentieristica del Titano (percorso 35/45 min. media diff.) che culmina al Castellaccio di Fiorentino. L’appuntamento per la partenza è alle ore 17:00 in strada del Ponte, esattamente alla curva del Toro, dove inizia il percorso del sentiero segnalato. Per approfondire l’aspetto culturale del luogo, intriso di storia sammarinese, il Prof. Verter Casali narrerà ciò che accadde in quel luogo intorno al 1463 d.c. per dare risalto al pregio storico culturale che il sito del Castellaccio riveste per il Castello di Fiorentino e più ampiamente per la nostra Repubblica. Il concerto del Castellaccio Vibra Musica 2023 dal titolo “Breath! Voice and Accordion” vedrà la partecipazione di musicisti di fama internazionale come il soprano Elisa Prosperi e la fisarmonica del M° Sergio Scappini, che eseguiranno musiche di Villa Lobos, Kurt Weill, Edith Piaf, Carlos Gardel, Astoria Piazzolla. Si consiglia un leggero coprispalla per il naturale microclima interno al Castellaccio. Dato il numero limitato dei posti a sedere si consiglia di prenotare la partecipazione. In caso di maltempo, la camminata verrà annullata e rimarrà in programma il concerto all’interno del Castellaccio dalle ore 18:00 Per informazioni ed eventuali prenotazioni rivolgersi al numero 3663315551 oppure scrivere una email all’indirizzo: fiorentino@giuntedicastello.sm .

c.s. Giunta di Castello di Fiorentino