Castellaccio Vibra Musica 2023: "Francesca Torelli incanta con le musiche alla corte di Francia"

Liuti e tiorba per una proposta raffinata ed un nuovo successo per Castellaccio Vibra Musica 2023

Il rinascimeto, il barocco, le atmosfere incipriate delle corti europee, in particolare quelle francesi, sono quanto di più lontano dal pragmatismo moderno e dalla concezione contemporanea di musica. I giovanissimi (15 e 16 anni) Emanuele Maggio e Giacomo Chiarentin al liuto e soprattutto Francesca Torelli con la tiorba, hanno trasportato lontano dal realismo freddo ed oggettivo l’attento e caloroso pubblico presente, accompagnandolo nel mondo del suono di strumenti antichi, di armonie modaleggianti, di trilli e abbellimenti, dove anche il riferimento ad un personaggio “malandrino” (Le Troilleur) è fatto con misura, senza mai trascendere i principi dell’eleganza. Particolarmente ispirata l’esecuzione di Francesca Torelli di Vos mespris di Michel Lambert (trascrizione per tiorba della stessa Torelli) in cui si narra di amorosi sentimenti non corrisposti. Calorosi applausi per un concerto raffinato e di interesse per il pubblico sammarinese che non ha molte occasioni per ascoltare concerti come questo. Prossimo appuntamento con Castellaccio Vibra Musica, giovedì 27 luglio con i clarinetti di Marco Ignoti.

C.s. Camerata del Titano