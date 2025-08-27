Castellaccio Vibra Musica 2025: ancora un’edizione di successo artisti di alto livello In un ambiente Unico

Il Concerto di Agnese Contadini (arpa) ha concluso Castellaccio Vibra Musica 2025. Un concerto straordinario, con una giovane artista ormai affermata a livello nazionale ed internazionale, che vanta diverse presenze nelle programmazioni della Camerata del Titano. Symphonique il titolo del programma presentato da Agnese Contadini, con il chiaro intento di mostrare l’arpa non solo per le note caratteristiche timbriche e coloristiche, ma come strumento polifonico, sinfonico, dalle innumerevoli potenzialità espressive. La proposta della Contadini quindi ha spaziato dal repertorio barocco (Scarlatti e Bach) dove sono state esaltate la polifonia e la purezza del suono, a quello ottocentesco delle “variazioni”, una pratica molto in voga soprattutto per le opere italiane (E. P. Alvares, variazioni sulla Norma di Bellini), al repertorio di fine ottocento e primi novecento per esaltare le possibilità dell’arpa moderna (Impromptu di Fauré e Pièce Symponique che da il titolo al concerto), fino agli anni 2000 di Suite Galactique che, nel solco della tradizione, proietta l’arpa in paesaggi timbrici e tecnici nuovi. Agnese Contadini ha eseguito con disinvoltura, maturità ed espressività tutte le pagine proposte, ottenendo dal pubblico calorosi e lunghissimi applausi. Castellaccio Vibra Musica si sta sempre più affermando come una realtà culturale sammarinese dalle caratteristiche uniche. Il luogo storico, magico, dall’acustica perfetta, immerso nel bosco, crea una condizione ideale per l’ascolto della musica, un’ora in cui il pubblico entra in un’altra dimensione, bucolica e fuori dal tempo. Anche l’aperitivo di fine concerto offerto gentilmente dalla Giunta di Castello di Fiorentino, è una occasione per socializzare, parlare di cultura, natura, incontrare gli artisti nella loro dimensione umana, e lasciare quel luogo ogni volta con qualcosa di positivo, una cosa bella che rasserena ed arricchisce l’animo. Castellaccio Vibra Musica in ognuno dei quattro appuntamenti del 2025 ha saputo portare artisti originali, giovani o più esperti, che hanno raccontato un viaggio nella musica, un’esperienza che tornerà anche nel 2026. Castellaccio Vibra Musica gode del patrocinio delle Segreterie di Stato agli Affari Interni, all’Istruzione e Cultura, al Territorio e Ambiente, e al Turismo; è promosso ed organizzato dalla Giunta di Castello di Fiorentino e dalla San Marino Artist con il supporto dell’Associazione Musicale Camerata del Titano.

C.s.

