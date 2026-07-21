Castellaccio Vibra Musica apre con l'unico appuntamento sammarinese della San Marino Accordion Concert Academy



Ormai diventato un appuntamento fisso dell'estate musicale sammarinese, Castellaccio Vibra Musica inaugura la sua sesta edizione giovedì 23 luglio, alle ore 18.30, presso il Castellaccio di Fiorentino (via Monte Seghizzo), con il concerto "Fantasy" della San Marino Accordion Concert Academy, diretta dai Maestri Sergio Scappini e Paolo Vignani.

L'ensemble è attivo da diversi anni e svolge un'intensa attività concertistica, concentrata principalmente nel periodo estivo. Per l'occasione, il gruppo, composto da sette fisarmonicisti, molti dei quali diplomati presso i più prestigiosi Conservatori italiani, proporrà un programma dal titolo "Fantasy", nel quale si alterneranno esecuzioni d'insieme e solistiche. Il repertorio, ampio e di grande richiamo, spazierà dal tango alla musica folkloristica, fino alla canzone d'autore degli anni Sessanta e Settanta.

L'appuntamento di Castellaccio Vibra Musica sarà l'unica occasione, nel 2026, per assistere a San Marino all'esibizione della San Marino Accordion Concert Academy. Un evento imperdibile che vedrà protagonista anche il Maestro Sergio Scappini, figura di riferimento della fisarmonica a livello internazionale e da sempre particolarmente apprezzato dal pubblico sammarinese.

Riconosciuto come uno dei maggiori interpreti italiani della fisarmonica, Sergio Scappini è stato titolare della prima cattedra di fisarmonica istituita in Italia, presso il Conservatorio "Gioachino Rossini" di Pesaro. Ha collaborato con Roland Europe alla realizzazione del V-Accordion, la prima fisarmonica virtuale al mondo, della quale è stato anche testimonial. Nel corso della sua carriera ha vinto numerosi concorsi nazionali e internazionali ed è risultato vincitore del concorso per fisarmonicista di palcoscenico del Teatro alla Scala di Milano.

Castellaccio Vibra Musica è promosso dalla Giunta di Castello di Fiorentino, in collaborazione con San Marino Artist e la Camerata del Titano di San Marino, e gode del patrocinio delle Segreterie di Stato per il Turismo e per la Cultura.

Ingresso libero



Comunicato stampa

Castellaccio Vibra Musica









