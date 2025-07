Castellaccio Vibra Musica: Ensemble B'600 incanta

Ieri, mercoledì 9 luglio, ha aperto Castellaccio Vibra Musica nell'interpretazione dell' Ensemble B'600 , con musiche di Biagio Marini, Salomone Rossi, Marco Uccellini, Domenico Gallo “ … considerazioni ai loro tempi delle star come per noi oggi Elton John, i Beatles, Sting,.. artisti che per averli i regnanti del tempo erano anche disposti a muovere gli esposizioni” (P. Pite) . Sonate, toccate, arie, capricci, “tasteggi” e “bocconcini di fantasia” hanno riempito la volta di Castellaccio dall'acustica incredibile, con suoni che hanno riportato ad un tempo nel quale la scuola violinistica italiana, ed in particolare quella emiliano-romagnola, ha segnato lo sviluppo della tecnica strumentale del violino, cristallizzata poi in compositori come Corelli e Vivaldi. La grande esperienza internazionale di Rafael Negli (violino) e Perikli Pite (violoncello) insieme alla freschezza di due giovani musicisti di talento come ShuYue Chen (violino) e Stefan Sandro (tiorba), ha prodotto un'esecuzione esemplare per precisione tecnica, espressività, dinamismo e aderenza alla prassi esecutiva storica. Negri ha eseguito magistralmente le Sonate a violino solo e basso continuo di Corelli (Op. 5 n. 8) e di Vivaldi (Op. 2 n. 3), e Pite , di Giovanni Battista Vitali, il “Capriccio sopra otto figure” e la “Ciaccona per la lettera B”. Il concerto si è concluso con la Sonata 1 di Domenico Gallo, un tema che è uno dei principali utilizzati da Stravinskij nel suo Pulcinella. Un concerto quello inaugurale di Castellaccio Vibra Musica 2025 denso di musica bella che ha ottenuto unanimi consensi dal pubblico intervenuto (in gran parte proveniente da fuori San marino). Castellacio Vibra Musica 2025 è iniziato sotto i migliori auspici. Prossimo appuntamento giovedì 31 luglio con il Quartetto Saxophonie che si esibirà in “The soul in here…”, altro appuntamento da non mancare!.



c.s. Camera del Titano