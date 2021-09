Castellaccio Vibra Musica: oltre ogni aspettativa

Castellaccio Vibra Musica tira le somme di questa prima rassegna musicale, progetto culturalepromosso ed organizzato dalla Giunta di Castello di Fiorentino in collaborazione con la Cameratadel Titano e la San Marino International Music Summer Corse. I numeri parlano chiaro su quelloche è stato il livello e la qualità della manifestazione che si è protratta da giugno ad agosto con 5appuntamenti di alto profilo culturale ed artistico. La partecipazione di maestri ed artisti del calibrodi Mario Marzi, Stefano Malferrari, Sergio Scappini, Cristina Alis Raurich, Agnese Contadini,hanno dato alla manifestazione e soprattutto al luogo, il Castellaccio di Fiorentino, un certificato diqualità per eventi di questo tipo. Infatti in tutti concerti si è registrato il sold-out e per essere unamanifestazione al suo primo anno, dimostra quanto il progetto sia valido ed abbia una visionelungimirante dal punto di vista culturale ed ambientale. Il Capitano di Castello di Fiorentino-Claudio Mancini – vuole ringraziare pubblicamente il Direttore artistico M° Augusto Ciavatta peraver da subito creduto nel progetto ma anche al fascino unico a San Marino della grotta delCastellaccio; Le Segreterie di Stato alla Cultura, al Turismo, al Territorio, Affari Interni, che con illoro patrocinio hanno dato lustro e credibilità. Un grazie ancora al nostro main sponsor che ci ha dalprimo giorno espresso compiacimento a questa attività culturale per il Castello di Fiorentino.Per ultimo infine, ma sicuramente non da meno, anzi, i miei collaboratori nonché membri di giuntaed i volontari favolosi che hanno reso possibile questo progetto con il loro impegno e sacrificio,spirito di collaborazione, con un risultato molto soddisfacente. Sicuramente tutto questo ci da lostimolo per replicare il prossimo anno, per portare anche a Fiorentino qualcosa di unico nella nostraRepubblica.

C.s. Giunta di Castello di Fiorentino