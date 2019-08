Castelli, paperelle e cuori colorati per taras il delfino oggi ha compiuto 5 anni con una maxi torta di ghiaccio

Curioso e felice, tra coccole e una grande torta di ghiaccio. Il compleanno di Taras, questa mattina, ha coinvolto tutto il grande pubblico di Oltremare a Riccione. Il cucciolo, beniamino della Laguna di Ulisse, è nato il 9 agosto 2014 e oggi pesa 135kg ed è lungo 2,5 metri. Taras oggi è stato il protagonista assoluto dell’appuntamento ‘Delfini – lo spettacolo della natura’ in laguna. Per lui è sbucata a sorpresa, fuori dalla grotta, anche la mascotte Ulisse per gli auguri, con addestratori e speaker di Oltremare. Tutti insieme hanno portato una maxi torta colorata di ghiaccio, composta da castelli, paperelle e cuori colorati, con tanto di numero 5 azzurro. Il ghiaccio viene spesso usato durante le singole sessioni dal team addestratori per far giocare e interagire i delfini. Taras ha stupito tutti salutando il pubblico insieme al bel gruppo di femmine che ogni giorno giocano con lui, sotto l’attento sguardo di mamma Blue e “nonna” Pelé, la delfina più anziana d’Europa. A 5 anni d’età Taras è considerato un vero e proprio ‘adolescente’: non viene più allattato da mamma Blue e consuma ben 6 kg di pesce al giorno. E’ ghiottissimo di sardine e aringhe e gli piace tanto interagire con gli addestratori. “Oggi siamo qui per ricordare un giorno speciale e siamo molto emozionati _ raccontano gli addestratori al pubblico _ il giorno della sua nascita è stato davvero qualcosa di indimenticabile. Oggi Taras è cresciuto e si sta scoprendo come un delfino davvero speciale. Noi tutti dovremmo prendere esempio da questi splendidi mammiferi”. Il pubblico per tutta l’estate potrà conoscere più da vicino il piccolo Tursiops truncatus attraverso i programmi interattivi su prenotazione: “Addestratore per un giorno” e “Incontra il delfino” articolati in parti teoriche con biologi e in sessioni pratiche curate dagli addestratori professionisti di Oltremare, nella quale si ha l’opportunità di comunicare con i delfini. Altro appuntamento emozionante è quello con le Notti coi Delfini: ultimi posti disponibili per trascorrere una notte nel parco e dormire davanti alle vasche di Pianeta Mare, con un indimenticabile risveglio faccia a faccia con Taras e gli altri tursiopi della Laguna. Le date in programma sono 13, 20 e 27 agosto. Per prenotare il proprio posto contattare lo 0541.4271.