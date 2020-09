“Castello del Circo” alla 77 Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia

“Castello del Circo” alla 77 Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia.

Meritati applausi per per il docufilm “Dove Mi porta il Fiume” scritto e diretto dalla regista e sceneggiatrice adriese Anita Gallimberti sbarcata giovedì 10 settembre alla 77 mostra d’Arte Cinematografica di Venezia nello spazio riservato alla Regione del Veneto Hotel Excelsor al Lido di Venzia.

A fare gli onori di casa per la regione Veneto l’Assessore Regionale alla Cultura Cristiano Corazzari che ha accolto, dalla Repubblica di San Marino, Lucia Righi titolare del “Castello del Circo”, un circo stabile dove si insegnano le arti circensi e dove sono state girate alcune scene del docufilm.

Al “Castello del Circo” di Borgo Maggiore è stata girata la scena interpreteta da Lucia Righi, Silvia Francioni, Giulia Crepaldi e Luca Stoppa che rievoca l’arrivo del circo nei paesi bassopolesani, dove il film è ambientato, quale momento di svago e divertimento.

La titolare Lucia Righi è stata presentata agli spettatori della proiezioni dalla stessa regista Gallimberti che ha ricordato le scene girate nel “Castello del Circo” a gennaio 2020, sequenze a lei molto care perché ricordano le scene Felliniane. La regista ha infine espresso il proprio desiderio di poter proiettare il docufilm nella Repubblica di San Marino nei prossimi mesi.

L’assessore ha evidenziato l’importanza delle opere di Gallimberti quali patrimonio culturale per le nuove generazioni e come valorizzazione del territorio bassopolesano.

Presenti alcuni attori ed attrici delle produzioni cinematografiche dell’Associazione Culturale Batticuore Delta Production.

Ad accompagnare Lucia l’amica e collaboratrice del Castello del Circo Debora Righi, un sentito ringraziamento va infine a Silvia Francioni che ha partecipato alle riprese.

