Catastrofe alluvionale in Nord Europa: solidarietà dalla Segreteria di Stato per il Territorio e dal Congresso di Stato

Il Segretario di Stato per il Territorio, l'Ambiente, l'Agricoltura e la Protezione Civile, Stefano Canti, unitamente a tutto il Congresso di Stato, esprime la propria solidarietà ai territori colpiti dalla catastrofe alluvionale, Germania e Belgio, oltre Lussemburgo e Olanda. A pochi giorni dalla presentazione del primo Rapporto Nazionale Volontario sugli Obiettivi dell'Agenda 2030, in cui si é parlato di sviluppo sostenibile, cambiamento climatico e resilienza delle città, Paesi vicini a noi assistono a devastanti alluvioni che hanno travolto e distrutto interi villaggi. Numeri desolati, 133 morti, 1300 persone disperse, migliaia di persone che hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni inondate dal fango. In 48 ore sono caduti 148 litri di pioggia a mq, il doppio di quella che cade abitualmente in tutto il mese. Eventi idro_meteorologici sempre piú estremi, di sempre maggiore intensità e durata, che sono favoriti dal riscaldamento globale e dal cambiamento climatico. Ma i danni derivanti da questi fenomeni si hanno quando i territori sono fragili ed aumentano con l'esposizione dei beni cioè, dove vengono costruiti gli immobili e le infrastrutture. La manutenzione del territorio e la sua pianificazione sono azioni strategiche per contrastare i disastri ambientali che non sono mai solo colpa dei fenomeni meteorologici. Le alluvioni in particolare sono conseguenza dell'interazione dei fenomeni climatici e della manutenzione del territorio ed una gestione non attenta del territorio fa registrare un aumento dei rischi e dei pericoli. Dunque, al centro delle responsabilità l'uomo con le sue azioni e la fragilità territoriale; non solo l'inquinamento ma l'impermeabilizzazione dei suoli e la scarsa manutenzione del verde. Il Segretario di Stato Stefano Canti: "Un ruolo determinante é svolto dai nostri agricoltori, vere sentinelle e custodi del territorio, che costantemente, con notevole impegno e tanti sacrifici, garantiscono il primo presidio alle emergenze perché il loro lavoro restituisce un territorio piú resiliente."

C.s. Segreteria di Stato per il Territorio e l'Ambiente