Cattolica: Al via la seconda edizione del Regina Fumetti Festival

Cattolica: Al via la seconda edizione del Regina Fumetti Festival.

Al via la seconda edizione del Regina Fumetti Festival. Le porte della Galleria Santa Croce si sono aperte alle 18 sulle meravigliose tavole, tra cui diversi inediti, di Andrea Pazienza, definito l"Omero del Fumetto", che inaugura la rassegna dedicata al mondo dell'illustrazione che si fa spettacolo e viene portata nel massimo tempio della cultura:il teatro. "L'edizione di quest'anno è ancora più bella di quella del 2023 - commenta la Sindaca Franca Foronchi - A Cattolica, investiamo tantissimo in cultura, vogliamo che questa parola sia piena e non vuota. E, anche tramite questo festival, la decliniamo nei nostri spazi che contengono cultura, come il Teatro della Regina, il Centro Culturale Polivalente, il Salone Snaporaz, il Museo e la Galleria. La cultura è il nostro cibo per la mente. Ma questa rassegna è importante anche perchè persino i privati hanno preso parte alla sua realizzazione. Ed è bello quando la città si apre in questo modo. È questa la forza della cultura". "È un festival della città che è stato capace di coinvolgere tutti i nostri istituti nel segno dell'illustrazione, della musica, degli spettacoli, del teatro - interviene l'Assessore alla cultura Federico Vaccarini - La cultura deve unire e questo Festival ha unito e continuerà a farlo". "È un Festival di fumetti che si fa teatro" ha detto il direttore artistico Alessandro Baronciani, mentre Nicola Mattoscio, presidente della Fondazione PescarAbruzzo che ha prestato le tavole di Pazienza ha ringraziato il Comune di Cattolica "per aver ospitato la mostra in uno spazio monumentale come la Galleria Santa Croce. È la prima volta che le opere di Pazienza vengono esposte in un luogo così. Pazienza è stato l'Omero dei fumetti, ma un'artista completo, un pittore con una straordinaria capacità creativa che ci ha lasciato in eredità un patrimonio notevole. Qui a Cattolica abbiamo portato una sintesi della sua grande produzione. Complimenti a questo Festival che è neonato, ma è già così grande". Milena Becci, curatrice della mostra, ha ricordato il grande impegno e collaborazione con Pescara e il Comune di Cattolica per poter realizzare "un'esposizione così importante a livello artistico e culturale".

Comunicato stampa

Comune di Cattolica

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: