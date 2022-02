Cattolica, chioschi al porto: aggiudicato il bando per 6 anni di gestione

Si tratta di quattro attività dell'artigianato-alimentare ed una artigianale-commerciale. Introiti per l'Ente locale quasi raddoppiati e proposte di valorizzazione degli immobili in tema di ammodernamento energetico, dell'accessibilità e della promozione turistica. L'Assessora al demanio Claudia Gabellini: “Soddisfatti dalle offerte presentate dagli imprenditori che si sono assunti impegni in tema ambientale”

Aggiudicato nei giorni scorsi il bando per la gestione di cinque chioschi in ambito portuale che insistono lungo la Darsena Marinai di Italia. Ai concessionari vengono affidati gli spazi per sei anni, sino al prossimo 31 dicembre 2027. Negli immobili troveranno spazio quattro attività di tipo artigianale-alimentare ed una artigianale-commerciale. Sette le buste pervenute, con i cinque aggiudicatari che hanno proposto un aumento del canone annuo (fissato di base per ciascun chiosco in 6.480 euro) che nel totale garantirà al Comune circa un raddoppio degli introiti. “Siamo molto soddisfatti – commenta l’Assessora al demanio, Claudia Gabellini – perché gli imprenditori, con le loro offerte, si sono fatti carico di diverse migliorie di cui gioverà tutta la comunità ed i turisti. Impegni in tema ambientale, del risparmio energetico, della gestione dei rifiuti, dell’inclusività, dell’ammodernamento e manutenzione degli immobili. Non può che essere positivo il risultato, ci sono tutti i presupposti per il buon funzionamento dei chioschi anche per prossimi i anni”.

RISPARMIO ENERGETICO. Gli aggiudicatari dei cinque chioschi hanno assunto precisi impegni tesi soprattutto a migliorare i parametri di risparmio energetico. Tra gli interventi si elencano, ad esempio, la sostituzione dei punti luce, interni ed esterni, con tecnologia led a basso consumo; la priorità nei contratti per l’energia ad aziende fornitrici che prediligono la produzione da fonti rinnovabili; l’acquisto di attrezzature per le attività che rientrino nella classe energetica A. Inoltre, i concessionari in associazione si impegnano, secondo le proprie quote, alla realizzazione di un impianto fotovoltaico da installare sul tetto delle strutture, previa autorizzazione delle autorità competenti. Una particolare attenzione anche in materia di consumo idrico con l’impegno ad installare appositi riduttori di flusso per il contenimento del consumo di acqua.

MATERIALI ECO-COMPATIBILI. Massima attenzione anche in tema ambientale, con la totale esclusione di impiego di materiale plastico. Per tutto il packaging (piatti, posate, contenitori, buste ecc. ecc.) sarà utilizzato esclusivamente materiale eco-sostenibile, naturale, a basso impatto ambientale (cellulosa, foglia di palme, Pet ecc. ecc.). Tale scelta si ripercuoterà favorevolmente anche sulla gestione rifiuti e nella gestione generale delle attività per quel che riguarda l’utilizzo di materiali di pulizia e manutenzione (detersivi, vernici ecocompatibili ecc. ecc.).

MANUTENZIONI E SERVIZI AGGIUNTIVI. Oltre all’ordinaria manutenzione degli immobili, vi è da parte dei concessionari l’impegno alla gestione di aiuole posizionate in prossimità dei chioschi, la pulizia delle docce e dei servizi igenici posti sul retro dei manufatti, la manutenzione dei locali attualmente adibiti al deposito dei contenitori rifiuti, la pulizia degli accessi laterali alla spiaggia e del passaggio pedonale antistante i chioschi. Particolare attenzione anche ai bisogni dei diversamente abili con la possibilità di riservare tavoli ed adeguati spazi per le persone con ridotta mobilità. La disponibilità, inoltre, a dotarsi di defibrillatore con personale abilitato all’uso. Infine, la collaborazione agli eventi sportivi, culturali e turistici promossi dal Comune nell’ambito portuale, la distribuzione di materiale promo-infomativo e l’eventuale installazione di pannelli ledwall.

