Cattolica e Piadina Night, evento gourmet al Tramonto degustazioni e show cooking con Francesco Aquila

Cattolica e Piadina Night, evento gourmet al Tramonto degustazioni e show cooking con Francesco Aquila.

Sarà la piazza del Tramonto di Cattolica, al calar del sole, il magnifico scenario per l’imperdibile incontro fra il ‘masterchef’ Francesco Aquila e la Piadina Romagnola Igp, per una magica serata fra enogastronomia, show cooking, musica e intrattenimento. L’appuntamento è venerdì 14 luglio dalle 19,30 per il ritorno a Cattolica di Piadina Night, l’evento itinerante che promuove la Piadina Romagnola Igp, regina dello street food e prodotto simbolo della Romagna. Ricchissimo il menù degustazione che Francesco Aquila, vincitore della X edizione di Masterchef Italia, interpreterà con il cooking show di una piadina gourmet a sua firma. Con Aquila duetteranno Carla Brigliadori dell’Associazione Chef to Chef Emilia-Romagna Cuochi e Silvia Mariani, chef dell’Istituto Pellegrino Artusi che completano la degustazione con altri assaggi di piada a farcitura tradizionale e gourmet. In assaggio insieme alla Piadina Romagnola Igp ci saranno le eccellenze dell’Emilia Romagna: lo Squacquerone Dop del Caseificio Pascoli, i Salumi Piacentini Dop, la Mortadella Bologna Igp, il Grana Padano Dop, l’Aceto Balsamico di Modena Igp, la Patata di Bologna Dop, prodotti messi a disposizione dai Consorzi regionali, insieme a altre prelibatezze del territorio come le seppie dell’Adriatico con i piselli a cura dei pescatori di Cattolica, l’Aglio Nero di Voghiera di Nero Fermento, la Cipolla Dorata di Medicina. In degustazione insieme a sua maestà la piadina ci sarà una vasta selezione di vini regionali, serviti e raccontati dai sommelier di Ais, con particolare attenzione alle etichette del territorio scelte a cura di Enoteca Regionale Emilia Romagna. Il servizio dei prodotti food sarà invece curato dagli studenti dell’Istituto Alberghiero Pellegrino Artusi, coordinati dal maitre Stefano Buda. Ad accompagnare la serata le note magiche del violino di Desislava Kondova, la musicista bulgara, riminese d’adozione, considerata in Europa un vero e proprio fenomeno musicale, capace di far vibrare il suo violino dal repertorio classico fino al pop. Intrattenimento, interviste ai protagonisti, punti selfie e tante sorprese con Francesco Aquila grande mattatore, si susseguiranno per tutta la serata. L’evento Piadina Night, è organizzato a cura del Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola IGP, con il patrocinio e il contributo del Comune di Cattolica e dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Emilia Romagna e l’operatività di Agenzia PrimaPagina. Il Vicesindaco ed Assessore al Turismo e Attività economiche Alessandro Belluzzi “Come Amministrazione Comunale siamo molto contenti che il Consorzio sia tornato a Cattolica dopo l’esperienza molto positiva dello scorso anno. Un evento di alta qualità molto richiesto e per noi è un orgoglio poterlo ospitare. L’enogastronomia e la valorizzazione del territorio sono un asset strategico sui quali abbiamo investito molto come Amministrazione Comunale. Nella serata di venerdì saranno presenti prodotti dal mare e dall’entroterra, ed anche per questo vi sarà uno stand della Valle delle Vacanze per la promozione di tutto il territorio. Siamo molto contenti che questa iniziativa sia sostenuta dalla Regione Emilia Romagna, con la presenza degli assessori Mammi e Corsini, con la quale abbiamo sempre cercato di creare un rapporto sinergico fin dal nostro insediamento ed anche i tanti fondi ricevuti nell’ultimo anno e mezzo ne sono la prova”. Piadina Night: 14 luglio dalle ore 19,30, piazza del Tramonto Cattolica - 3 Farciture di Piadina Romagnola IGP in versione Classica e Gourmet - 1 Piattino di seppie con piselli a cura dei Pescatori di Cervia e Piadina Romagnola IGP - 3 Degustazioni di Vino a cura di Enoteca Regionale Emilia-Romagna - Calice da degustazione in omaggio INGRESSO: - € 20,00 alle casse la sera dell’evento - € 15,00 con acquisto in prevendita (www.shopemiliaromagnavini.it)

cs Ufficio Stampa PrimaPagina

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: