Cattolica, "Festival della Cultura sportiva": l'ultimo appuntamento si "sposta" da Piazza I° Maggio al Salone Snaporaz.

Si avvia a conclusione l'appuntamento con sportivi, scrittori, personaggi della cultura sportiva che ci raccontano che lo sport si vive "Con i muscoli e col cuore". Ultima data per la sesta edizione del "Festival della Cultura sportiva" che si sta svolgendo a Cattolica, promosso dall’Associazione “Rimbalzi fuori campo”, con il supporto ed il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e numerosi sponsor. Sarà una serata, inevitabilmente, diversa a causa delle previste avverse condizioni meteo che hanno fatto propendere organizzatori ed Amministrazione di spostare l'evento da da Piazza I° Maggio al chiuso presso il Salone Snaporaz (Piazza Mercato n. 15). Resta confermata la scaletta e ad aprire l'appuntamento odierno, alle 21.00, sarà Giammaria Manghi, Capo della Segreteria Politica della Presidenza della Regione Emilia-Romagna. Ci sarà modo di dialogare con lui sull'importanza di una "Sport Valley" regionale e della sua capacità ricettiva ed organizzativa oltre che della rete impiantistica di grande qualità sul territorio. A seguire si la serata si svilupperà attorno al tema "La natura biologica del pensiero: dall’intelligenza dei muscoli al rapporto tra prestazione e alimentazione". Interverranno Paolo De Chiesa (ex sciatore della Valanga Azzurra, giornalista e commentatore televisivo), Andrea Pagnini (coach dello sport e Performance Trainer) del team MR Racing, Iader Fabbri (Biologo Nutrizionista e Divulgatore Scientifico), Zico Pieri (Life & Sport Coach) atleta e recordman dell’ultra endurance in video collegamento diretto dalla sua impresa "Most Consecutive Everesting". Intanto anche la terza serata di ieri ha conquistato il pubblico con storie "fuori dall'ordinario". A cominciare da Simona Baldelli che sul palco del Festival ha raccontato di Alfonsina Strada, prima e unica donna ad aver preso parte al Giro d'Italia maschile nel 1924. Una storia emozionante che la Baldelli ha romanzato nel suo libro "Alfonsina e la strada". Il "secondo tempo" della serata è stato dedicato a Beatrice Terenzi ed Elisabetta Ferri, ideatrici del progetto Nazionale Basket Sorde ed autrici del libro “Non siamo normali". Un volume illustrato dalle fotografie di Mattia Tonucci e Giovanni Giardina che narra le storie di nove atleti diversamente abili: Giordano Cardellini (tiro con l’arco), Anna Maria Mencoboni (atletica leggera), Manuel Trebbi (atletica leggera), Michele Baldelli (maratona), Peter Pozzoli (basket), Luigi Magi (calcio), Riccardo Tondi (snowboard e calcio), Lorenzo Marcantognini (calcio e atletica leggera) e Marco Manzini (taekwondo). Il "terzo ed ultimo tempo" della serata di ieri ha visto protagonista Gianluca Genoni primo uomo al mondo ad immergersi in apnea a 3000 m di altitudine sotto un metro di ghiaccio per oltre 60 metri. In Nepal ha compiuto la prima immersione mondiale in apnea a oltre 5200 m di altitudine ai piedi dell'Everest. Il 28 settembre del 2012 è sceso in apnea fino a 160 metri di profondità nelle acque di Rapallo, migliorando il precedente primato stabilito nell'ottobre 2010 a Zoagli.

Salone Snaporaz, Piazza Mercato n. 15 - Cattolica

Ingresso libero e gratuito

