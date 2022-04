Cattolica, l’estate della “Regina” punta su musica, sport e food

Verso la definizione del calendario delle più importanti manifestazioni in città. Nei giorni scorsi la condivisione e presentazione alle associazioni di categoria. Per la Pasqua spazio al “Festival internazionale del gusto” in Piazza I° Maggio. Il Vicesindaco ed Assessore al Turismo Belluzzi: “Una città sempre viva ed attrattiva con manifestazioni di richiamo capaci di soddisfare un pubblico trasversale”

“La Regina dell’Adriatico si prepara nel migliore dei modi ad accogliere i turisti ed offrire intrattenimento ed eventi di qualità”. Con queste parole il Vicesindaco ed Assessore al Turismo, Alessandro Belluzzi, annuncia una nuova grande stagione estiva per Cattolica ricca di appuntamenti. “Nei giorni scorsi – continua Belluzzi – ci siamo confrontati ed abbiamo presentato un calendario dei principali eventi ai rappresentati delle attività economiche. La volontà è quella di avere una città sempre viva ed attrattiva con manifestazioni di richiamo capaci di soddisfare un pubblico trasversale. Punteremo ad eventi diffusi su tutto il territorio che possano animare le diverse piazze cittadine. Riconfermiamo numerosi appuntamenti oramai caratterizzanti come la Festa dei fiori, presentata nei giorni scorsi e che si svolgerà tra il 28 aprile ed il primo maggio, e siamo al lavoro per definire il weekend della Notte Rosa ed il Ferragosto con il concerto ed i tradizionali fuochi d’artificio in spiaggia. Puntiamo anche alla destagionalizzazione e ad esempio a metà settembre torneremo ad ospitare le giornate della “Festa di LiberEtà” organizzate da Spi-Cgil e capaci di muovere tra le 700 e le 1000 persone. Ma soprattutto vogliamo contraddistinguerci come città regina della musica grazie ai grandi nomi che arriveranno in Piazza della Repubblica e non solo. Non mancheranno gli appuntamenti dedicati all’enogastronomia e quelli sportivi. Già dall’imminente periodo pasquale saremo pronti ad accogliere quanti vorranno venire a trovarci a Cattolica”. PASQUA CON “TIPICO”. Per il weekend di Pasqua, dal 15 al 18 aprile, arriva in Piazza I° Maggio il “Festival internazionale del gusto” targato “Tipico Eventi”. Quattro giornate all’insegna della cultura culinaria con street chef, truck, enogastronomia e birre artigianali. All’interno dell’evento, sabato 16 aprile, alle 21,30, prevista l’esibizione musicale della Revolution Live Band. Domenica 17 spazio a spettacoli di artisti di strada e intrattenimenti dedicati ai più piccoli, musica e dj set a cura di Radio Talpa. Lunedì 18, dalle 14.00 alle 18.00, prevista una esibizione di pizzica salentina e accompagnamento per tutti ai primi passi a cura della “Compagnia Chora”. Restando nell’ambito enogastronomico, il fine settimana tra il 20 ed il 22 maggio sarà dedicato al “Wein Tour”, la passeggiata enogastronomica lungo la via Bovio alla conoscenza dell’eccellenze vitivinicole dell’Emilia-Romagna. EVENTI SPORTIVI. La primavera porterà in città tanti atleti e le rispettive famiglie. Ad aprile, tra il 15 ed il 17 e tra il 22 ed 25, sarà la volta dei tornei di calcio giovanile organizzati dalla Sportland e che andranno in scena allo stadio Calbi. I tornei Sportland torneranno in città anche a giugno nei fine settimana tra il 3 ed il 5 e tra il 24 ed il 26. A cura della ACD Torconca, in collaborazione con l’agenzia Seo365, i Tornei di calcio giovanile Regins Pasqua Football Cup (dal 15 al 18 aprile), Piccoli Amici Trophy (dal 22 al 25 aprile), l'Adriatic Cooperation Cup (dal 9 al 12 giugno). A maggio torna l’appuntamento ciclistico della Granfondo Squali (dal 13 al 15) e la grande competizione internazionale di nuoto OcenMan (28 e 29). A luglio, tra il 22 ed il 24, la città sarà “invasa” dai centauri per il World Ducati Week 2022. Tornei di tennis al Leoncavallo sono previsti tra il 9 ed 11 settembre. CONCERTI. Il weekend 11-12 giugno sarà dedicato agli idoli dei teenagers. In via di definizione anche il primo fine settimana di luglio che sarà dedicato alla Notte Rosa. Il “cuore” musicale ed artistico sarà l’Arena della Regina di Piazza Repubblica dove si alterneranno sul palco le voci di Irama (8 luglio), Elisa (15 Luglio), Francesco De Gregori ed Antonello Venditti (16 luglio), Achille Lauro (23 Luglio), Marracash (30 luglio), Blanco (6 Agosto), Pinguini Tattici Nucleari (13 Agosto), Litfiba (20 Agosto). Ulteriori date verranno comunicate prossimamente con appuntamenti anche di intrattenimento e cabaret. Per la Piazza del Mercato Coperto si sta lavorando ad un cartellone di esibizioni da svolgersi nei martedì sera e dedicati al ballo ed alle tradizionali orchestre di liscio. L’atmosfera anni ‘80/’90, invece, rivivrà nella Piazza I° Maggio con un calendario di live che si sta approntando. Ad amplificare l’eco degli appuntamenti si affiancherà una operazione di comunicazione online ed offline alla quale sono stati invitati a prender parte gli operatori turistici del territorio. Gli uffici del Palazzo del Turismo provvederanno alla diffusione di diverso materiale digitale, preparato dallo staff, con immagini e video da poter declinare sui vari profili Instagram e Facebook.