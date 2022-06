Cattolica, la "Regina della musica" apre la sua stagione In Piazza I° Maggio, per il 10 e 11 giugno, attesi LDA e Matteo Romano. L'Assessore al Turismo e grandi eventi, Alessandro Belluzzi, traccia un bilancio entusiasmante per la primavera cattolichina e lancia l'avvio dell'estate artistica

Cattolica, la "Regina della musica" apre la sua stagione.

“Dalla Pasqua sino allo scorso ponte del 2 giugno, Cattolica ha vissuto una primavera entusiasmante. Complice il meteo favorevole, la città ha puntato su eventi capaci di attrarre numerosissime presenze. Al punto che possiamo tranquillamente affermare che ogni weekend le nostre strutture ricettive si sono riempite”. Con queste parole il Vicesindaco ed Assessore al Turismo, Alessandro Belluzzi, traccia un bilancio più che positivo per questi ultimi tre mesi. “Sicuramente, la scelta di investire su appuntamenti importanti legati all’enogastronomia, allo sport, alla tipicità, di puntare su una speciale edizione della mostra dei fiori, ha ripagato”, continua Belluzzi, e questo “è merito anche di una intensa sinergia con gli operatori privati. Non possiamo che essere molto soddisfatti e adesso guardiamo con ottimismo a questa estate che sta partendo” “Per il 10 ed 11 giugno abbiamo pensato ad un grande appuntamento dedicato ai giovani, alla cosiddetta Generazione Z, ed alle loro famiglie. Una due giorni che coincide con la fine dell’anno scolastico e che lancia, quindi, l’intrattenimento per questo target di vacanzieri”. Venerdì, dalle 21.00, Piazza I° Maggio ospiterà LDA, Luca D’Alessio, il giovane cantante, figlio di Gigi, reduce dell’edizione di Amici 21, che si concederà al pubblico con un previsto firmacopie. La sera seguente, invece, salirà sul palco Matteo Romano, cantautore classe 2002, uno dei 3 vincitori di Sanremo Giovani 2021 ed in gara con il brano “Virale” al Festival di Sanremo 2022. Insieme a lui si esibiranno anche Thomas (Amici16), Federico Baroni (Amici17), Rea e Nicol (Amici21). Annunciata anche la presenza di Giulia Penna, cantante e youtuber. Le due serate, ad ingresso gratuito, saranno presentate da Andrea Prada e realizzate con il patrocinio di VisitRomagna, il sostegno di Marlù gioielli, Realme, i media partner Radio Bruno e Webboh. Si tratta di un vero e proprio “antipasto” di quella che sarà la grande stagione della “Regina della musica”. “Cattolica – spiega Belluzzi – si è imposta come “piazza artistica” di qualità, tra le più importanti del panorama musicale italiano, grazie ai nomi che arriveranno in Piazza della Repubblica”. L’ultima ciliegina è stata l’annuncio di Jeff Beck (21 luglio), con Johnny Depp special guest alla chitarra, che si unisce ai concerti di Irama (8 luglio), Elisa (15 luglio), Francesco De Gregori ed Antonello Venditti (16 luglio), Achille Lauro (23 luglio), Marracash (30 luglio), Blanco (6 agosto), Pinguini Tattici Nucleari (13 agosto), Litfiba (20 agosto), Coez (27 agosto). Ed ancora gli spettacoli comici di Angelo Pintus (9 luglio) e Andrea Pucci (18 Agosto). “Dopo due anni di ristrettezze e di limitazioni, legati all’emergenza sanitaria, con il settore artistico che ne ha sofferto in modo particolare, ripartiamo con dei grandi eventi – conclude Belluzzi - che richiedono uno sforzo organizzativo importante grazie al lavoro improntato dal settore turismo di Palazzo Mancini ed alla offerta presentata dalla Pulp Live Concerti. L’impegno è massimo da parte di tutti gli attori in campo per presentare una Cattolica sempre più attrattiva. Siamo sicuri che ne beneficerà tutta la comunità, che la città e gli operatori saranno capaci, come sempre, di accogliere i nostri ospiti con il calore tipico della Romagna, valore aggiunto che ci contraddistingue da sempre”.

c.s. Comune di Cattolica

