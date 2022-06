Cattolica, potenziamento estivo del servizio sanitario: a disposizione della “Croce Azzurra” posto ambulanza e stanze di Palazzo Mancini

L’Amministrazione comunale di Cattolica accoglie la richiesta dell’AUSL Romagna e dà il via libera all’insediamento, in comodato gratuito, di una postazione a servizio degli equipaggi della “Croce Azzurra” di Riccione in convenzione con il “Servizio 118 Emergenza Territoriale di Rimini”. Si tratta di una misura in vista del potenziamento del servizio sanitario pubblico durante la stagione estiva, ormai prossima ad iniziare. La postazione usufruirà, come per gli anni passati, di due stanze, contigue e comunicanti, site al primo piano del Palazzo Comunale, già ristrutturate (lato via Don Minzoni) ed attualmente non utilizzate per fini istituzionali. Il posto auto per l’ambulanza verrà riservato nel parcheggio retrostante Palazzo Mancini e lateralmente all’uscita sulla via Don Minzoni. Il servizio verrà garantito quotidianamente nella fascia oraria compresa tra le 9.00 e le 19.00 durante il periodo indicato dal 16 giugno al 15 settembre 2022. L’Amministrazione di Cattolica ha ritenuto che la richiesta dell’AUSL potesse essere accolta con favore anche in considerazione dell’attuale periodo post Covid-19 con l’opportunità, quindi, di garantire un presidio giornaliero “medico-sanitario” sul territorio a tutela della salute pubblica, sia nei confronti della popolazione residente ma, in particolare, a favore dell’utenza turistica, come già sperimentato positivamente nel corso degli anni precedenti.

c.s. Comune di Cattolica