Cattolica, supplenze brevi nella scuola dell'infanzia: il Comune "cerca" insegnanti da inserire in elenco.

L'Amministrazione ha pubblicato un avviso per la formazione di due elenchi di nominativi cui conferire supplenze brevi. Le domande di partecipazione online ed aperte sino al prossimo 30 giugno 2022



L'Amministrazione Comunale di Cattolica ha indetto un avviso pubblico per la formazione di due elenchi di nominativi cui conferire supplenze brevi con la qualifica di Insegnante scuola Infanzia (cat. C presso i Servizi educativi). La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente attraverso la procedura informatica accedendo allo sportello telematico del Comune di Cattolica raggiungibile all’indirizzo www.servizionline.cattolica.net. Non sono previste altre modalità di presentazione della domanda di partecipazione a pena di esclusione. Le domande di partecipazione devono pervenire per tutta la durata di apertura dell’avviso (dall'apertura dello scorso 5 novembre 2021) sino al 30 giugno 2022 o comunque fino all’approvazione di graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato/determinato. L’accesso alla piattaforma è possibile esclusivamente tramite identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Alla domanda on-line i candidati dovranno allegare tutti i documenti obbligatori richiesti dal bando: copia del titolo di studio; copia documento di identità se non si possiede la firma digitale (N.B. la domanda compilata online non va sottoscritta).

L'intero avviso pubblico è consultabile al seguente link: www.cattolica.net/retecivica-citta-di-cattolica/area-istituzionale/albo-pretorio-atto/2021001369

Per ulteriori informazioni e delucidazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Cattolica, Piazza Roosevelt 7.

Contatti telefonici 0541/966685 – 0541/966684

Comunicato stampa

Comune di Cattolica

