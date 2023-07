Cattolica. Una piazza gremita per Orietta Berti e la San Marino concert band

La Sindaca Franca Foronchi "Orietta Berti è una vera e propria icona degli anni '60 che nel corso degli anni ha sempre saputo restare al passo con i tempi. La risposta di questa piazza piena tanto da non vederne la fine è la prova che abbiamo con noi un'artista che è entrata nei cuori degli italiani. Trascorriamo insieme questa serata di bella musica con piacere e leggerezza d'animo" Alessandro Belluzzi, Vicesindaco con delega al Turismo "La nostra estate è iniziata nel migliore dei modi grazie anche al programma che abbiamo messo in campo per la Notte Rosa. Abbiamo un cartellone per i mesi di luglio e agosto tra i migliori in Italia con eventi tutte le sera nelle piazze della Regina della Musica, Cattolica" Al termine del concerto i tradizionali, e quest'anno molto suggestivi, fuochi d'artificio in contemporanea su tutta la Riviera per uno spettacolo mozzafiato.

